Polisi arayıp 'canlı bombayım' dedi

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA’da psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen A.S.D. (29), ankesörlü telefondan polisi arayarak, canlı bomba olduğunu söyleyip, kendi eşkâlini verdi. İhbar sonrası harekete geçen polis, A.S.D.'yi yakalayıp, gözaltına aldı.

Olay, saat 05.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesindeki Merkez Otogar'da meydana geldi. Otogardaki ankesörlü telefondan 155'i arayan bir kişi, kendisinin canlı bomba olduğunu belirtip, eşkâlini polise bildirdi. İhbar sonrası otogara çok sayıda polis sevk edildi. Eşkâl doğrultusunda otogarda arama yapan polis, ihbarı veren kişiyi bulup, gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde ve elindeki laptop çantasında arama yapan polisler, herhangi bir suç unsuruna rastlamadı.

Yapılan kimlik tespitinde adının A.S.D. olduğu belirlenen şüphelinin psikolojik rahatsızlığının bulunduğu öğrenildi. Şakirpaşa Polis Merkezi’ne götürülen şüphelinin, polis aracına bindirilirken "O muhtar olursa, ben vali olurum" demesi dikkat çekti.

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