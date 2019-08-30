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Polisi, askeri, jandarması, gazisi ve şehit yakınları 30 Ağustos için yürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 12:55 | Son Güncelleme

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Antalya’da da çeşitli törenlerle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Antalya’da da çeşitli törenlerle kutlandı. Polis ekipleri, atlı polisler, jandarma birimleri, öğrenciler ve askeri birliklerin geçit töreni törene renk kattı.
Büyük Taarruz’un 97’nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Antalya’da sabahın erken saatlerinde törenler başladı. Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk konulması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile sürdü. Törene Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Polat, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ilçe belediye başkanları, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Tören anıta çelenk bırakılmasının ardından valilikte resmi kabul ile devam etti. Vali Karaloğlu, Antalya protokolünü kabul etti.
Gün boyu devam eden törenler kapsamında yine Cumhuriyet Meydanı’nda geçit töreni düzenlendi. Burada Vali Karaloğlu askeri araçla halkı selamladı. Yöresel halk oyunları ve gösteriler de törene renk kattı. Tören bando eşliğinde Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Antalya Şubeleri, Antalya Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği, polis ekipleri, atlı polisler, olay yeri inceleme ekipleri, jandarma ekipleri, öğrenciler ve askeri birliklerin geçit töreniyle sona erdi.

Polisi, askeri, jandarması, gazisi ve şehit yakınları 30 Ağustos için yürüdü

Polisi, askeri, jandarması, gazisi ve şehit yakınları 30 Ağustos için yürüdü

Polisi, askeri, jandarması, gazisi ve şehit yakınları 30 Ağustos için yürüdü

Polisi, askeri, jandarması, gazisi ve şehit yakınları 30 Ağustos için yürüdü

Polisi, askeri, jandarması, gazisi ve şehit yakınları 30 Ağustos için yürüdü

Polisi, askeri, jandarması, gazisi ve şehit yakınları 30 Ağustos için yürüdü

Polisi, askeri, jandarması, gazisi ve şehit yakınları 30 Ağustos için yürüdü

Polisi, askeri, jandarması, gazisi ve şehit yakınları 30 Ağustos için yürüdü

Polisi, askeri, jandarması, gazisi ve şehit yakınları 30 Ağustos için yürüdü

Polisi, askeri, jandarması, gazisi ve şehit yakınları 30 Ağustos için yürüdü

Polisi, askeri, jandarması, gazisi ve şehit yakınları 30 Ağustos için yürüdü

Polisi, askeri, jandarması, gazisi ve şehit yakınları 30 Ağustos için yürüdü

Polisi, askeri, jandarması, gazisi ve şehit yakınları 30 Ağustos için yürüdü

Polisi, askeri, jandarması, gazisi ve şehit yakınları 30 Ağustos için yürüdü

Polisi, askeri, jandarması, gazisi ve şehit yakınları 30 Ağustos için yürüdü

Polisi, askeri, jandarması, gazisi ve şehit yakınları 30 Ağustos için yürüdü

Polisi, askeri, jandarması, gazisi ve şehit yakınları 30 Ağustos için yürüdü

Polisi, askeri, jandarması, gazisi ve şehit yakınları 30 Ağustos için yürüdü

Polisi, askeri, jandarması, gazisi ve şehit yakınları 30 Ağustos için yürüdü

Polisi, askeri, jandarması, gazisi ve şehit yakınları 30 Ağustos için yürüdü

Polisi, askeri, jandarması, gazisi ve şehit yakınları 30 Ağustos için yürüdü

Polisi, askeri, jandarması, gazisi ve şehit yakınları 30 Ağustos için yürüdü

Polisi, askeri, jandarması, gazisi ve şehit yakınları 30 Ağustos için yürüdü

Polisi, askeri, jandarması, gazisi ve şehit yakınları 30 Ağustos için yürüdü

Polisi, askeri, jandarması, gazisi ve şehit yakınları 30 Ağustos için yürüdü

Polisi, askeri, jandarması, gazisi ve şehit yakınları 30 Ağustos için yürüdü

Polisi, askeri, jandarması, gazisi ve şehit yakınları 30 Ağustos için yürüdü

Polisi, askeri, jandarması, gazisi ve şehit yakınları 30 Ağustos için yürüdü

Polisi, askeri, jandarması, gazisi ve şehit yakınları 30 Ağustos için yürüdü
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