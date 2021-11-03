HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Polisi bileğinden ısırıp, evdekileri rehin almıştı! Cezası belli oldu

Polisi bileğinden ısırıp, evdekileri rehin almıştı! Cezası belli oldu

03.11.2021 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da eski sevgilisi ile kocasını rehin aldıktan sonra müdahale etmek isteyen polisin bileğini ısıran şahıs, yakalanarak mahkemeye çıkarıldı. Hakim, şahsı tutuklayarak cezaevine gönderdi.

Polisi bileğinden ısırıp, evdekileri rehin almıştı! Cezası belli oldu

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi’nde bulunan bir apartmanın birinci katında dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişinin elinde bıçak eski sevgilisi ile onun kocasını evlerinde rehin aldığı ihbarı Samsun polisini alarma geçirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Evin kapısının kilitli olması üzerine içeri giremeyen polis olay yerine müzakereci polis çağırdı. Müzakereci polis beklendiği sırada içeriden feryat sesleri duyuldu. Bunun üzerine olay yerinin yakınında bulunan çilingir yardımıyla kapıyı açan polis içeri girerek bıçaklı saldırgana müdahale etti.

BİLEĞİNİ ISIRARAK BIÇAĞI ELİNDEN ALDI

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliğinde görevli polis memuru Ekrem Demirel, bıçaklı saldırganın üzerine atlayarak elindeki bıçağı almak istedi. Ancak A.Y.(37) adlı şahıs bıçağı elinden bırakmayınca boğuşma sırasında polis memuru Ekrem Demirel, A.Y.’nin bileğini ısırarak bıçağı elinden almayı başardı. Boğuşma sırasında polis memuru Ekrem Demirel’in bıçakla pantolonu kesildi ancak yaralanma olmadı.

"ZARAR VERMEK İSTEMEDİM, SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan A.Y. sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. E.D. ile yaklaşık 13 yıldır duygusal ilişki yaşadığını söyleyen A.Y.’nin "3 ay önceye kadar aynı evde yaşıyorduk. Evlendiğini bana mesaj yoluyla yazdı. Kendisiyle konuşmak istedim ancak benimle konuşmak istemedi. Aldığım aracı E.D.’nin üzerine kayıt vermiştim ancak eşi ile birlikte aracı satmışlar. Bu durum zoruma gitti. Konuşmak için eve gittim. E.D. beni dinlemeyince psikolojim bozuldu. Mutfaktan bıçak alarak kendime zarar vermek istedim. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.

E.D., "Silah cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
PARTNERAslı Sümen'den Miss Turkey itirafıAslı Sümen'den Miss Turkey itirafı
Taksiciden itiraf gibi açıklama: En büyük eksiğimiz...Taksiciden itiraf gibi açıklama: En büyük eksiğimiz...
Anahtar Kelimeler:
polis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Merak konusu olmuştu! Tabutun neden açık olduğu belli oldu

Merak konusu olmuştu! Tabutun neden açık olduğu belli oldu

Akşener'den HDP çıkışı: PKK'nın yanında konumlandırıyorum

Akşener'den HDP çıkışı: PKK'nın yanında konumlandırıyorum

3. doz BioNTech'te karar günü! İşte kritik saat

3. doz BioNTech'te karar günü! İşte kritik saat

Komadan çıktıktan sonra Yeni Zelanda aksanıyla konuşmaya başladı

Komadan çıktıktan sonra Yeni Zelanda aksanıyla konuşmaya başladı

Alem yaptıkları yer şaşkına çevirdi

Alem yaptıkları yer şaşkına çevirdi

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek erkek duş jeli tavsiyeleri

TÜBİTAK'ı sarsan ölüm! Evinde cansız bedeni bulundu

TÜBİTAK'ı sarsan ölüm! Evinde cansız bedeni bulundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

"Aşkım" diyerek eve çağırdığı karısını vahşice öldürdü

"Aşkım" diyerek eve çağırdığı karısını vahşice öldürdü

Doktorlar teşhis koyamadı, bir ayda yatağa mahkum oldu

Doktorlar teşhis koyamadı, bir ayda yatağa mahkum oldu

10 bin km uzaktan geldi, 500 bin lira harcadı, okla avladı

10 bin km uzaktan geldi, 500 bin lira harcadı, okla avladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.