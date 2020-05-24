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  4. Polisi çileden çıkardı! Evinin balkonuna kaçtı cezadan kurtulamadı

Polisi çileden çıkardı! Evinin balkonuna kaçtı cezadan kurtulamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2020 22:41 | Son Güncelleme

Muğla’nın Menteşe ilçesinde kaza yerinden hızla geçen sürücü dur ihtarına uymayarak kaçtı. Polis ekiplerinin yerini tespit ederek aşağıya inmesi yönündeki uyarılarını da dinlemeyen sürücü balkondan emniyet ekipleri ile tartıştı. Polise direnen şahsa toplam 5 bin 32 lira ceza kesildi.

Polisi çileden çıkardı! Evinin balkonuna kaçtı cezadan kurtulamadı

Edinilen bilgiye göre, Muğla’nın Menteşe ilçesi Akyol Pazar Yeri civarında trafik kazası meydana geldi. 112 Acil çağrı merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

POLİSTEN KAÇIP EVİNDE SAKLANDI

Kaza yerine gelen trafik polisleri olay yerinde inceleme yaparken, trafik kazasının meydana geldiği yolda aracıyla giden D.D isimli şahıs (33), polisin dur ihtarına uymadı. Polisten kaçan şahıs, aracını evinin önüne bırakarak dairesine çıktı.

Polis ekiplerinin şahsın yerini tespit etmesinin ardından aşağıya inmeyi reddetti Daha sonra olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğünden takviye ekipler sevk edildi.

ARACI ÇEKİLDİ, 5 BİN 32 LİRA CEZA KESİLDİ

Polise direnen şahsa alkolmetre üflemeyi reddetmekten 3 bin 516 lira, polise mukavemetten 1228 lira, dur ihtarına uymamaktan 288 lira, toplam 5 bin 32 lira ceza kesilirken, otomobil ise çekici vasıtasıyla çekildi. (İHA)

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