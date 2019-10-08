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Polisi darp edip kaçan zanlı seken kurşunla hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2019 13:31 | Son Güncelleme

Aksaray’da polisi darp ettikten sonra kaçmak isteyen yaralama suçundan yakalanması bulunan şüpheli, polisin havaya 3 el uyarı ateşi açmasına rağmen kaçmak isterken yerden seken kurşunun sırtına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.Olay, Bayram Baba Mahallesi 3501 Sokak’ta meydana geldi.

Polisi darp edip kaçan zanlı seken kurşunla hayatını kaybetti

Aksaray’da polisi darp ettikten sonra kaçmak isteyen yaralama suçundan yakalanması bulunan şüpheli, polisin havaya 3 el uyarı ateşi açmasına rağmen kaçmak isterken yerden seken kurşunun sırtına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.
Olay, Bayram Baba Mahallesi 3501 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, adam yaralama suçundan aranan şüpheli Yakup Baytar’ın (32) yerini tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar ve İnfaz Büro Amirliği ekipleri, söz konusu adreste şüpheliyi otomobile binerken yakaladı. Kendisini gözaltına almak isteyen polis memuru C.S.’ye yumruk atan şüpheli daha sonra olay yerinden kaçmak istedi. Yaya olarak kaçan şüpheliye yönelik havaya 3 el uyarı ateşi açan polis memuru C.S., şahsın durmaması üzerine ayağına doğru bir el ateş etti. Yerden seken kurşun şüphelinin sırtına isabet ederken, olay yerine ambulans sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 acil yardım ekipleri yaralı şüpheliyi Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan şüpheli yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis memuru C.S. gözaltına alındı.

Polisi darp edip kaçan zanlı seken kurşunla hayatını kaybetti

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