Polisi eleştiren Alman gazeteciye soruşturma açılmayacak

İfadelerin düşünce özgürlüğü kapsamına girdiği ifade edildi.Almanya'da sol eğilimli Tageszeitung (taz) gazetesinde Haziran ayında yayımlanan ve yoğun tartışmalara yol açan makalenin yazarına karşı soruşturma açılmayacak.

Berlin Başsavcılığı, hakkında 150 suç duyurusunda bulunulan makale üzerinde yapılan incelemede "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ya da "toplu hakaret" şüphelerini doğrulayacak unsura rastlanmadığını belirterek soruşturma açmama kararı aldı.

Savcılık, kararına anayasada güvence altına alınmış düşünce özgürlüğünü gerekçe göstererek "Makalede kullanılan ifadeler son derece aşağılayıcı nitelikte olmasına rağmen, halen düşünce özgürlüğü kapsamındadır. Düşüncenin ifadesi, salt hakaret ve tacizin ön planda olması durumunda halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu kapsamında değerlendirilebilir. Makale, kamuoyunda polis şiddeti ve polis içindeki ırkçılıkla ilgili yürütülen güncel tartışmalar kapsamında değerlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Makaleyle ilgili yoğun şikayetler alan Alman Basın Konseyi de inceleme başlatmış ve "polisin yürütmenin bir parçası olarak basın tarafından sert bir şekilde eleştirilmeye tahammül göstermesi gerektiği" sonucuna varmıştı.