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Polisi eliyle iten CHP'li başkan yardımcısı hakkında soruşturma

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2018 17:38 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde önceki gün hizmet alamadıklarını ileri süren vatandaşların eylemi sırasında, polisi eliyle iten Marmara Ereğlisi Belediye Başkan Yardımcısı Erol Yılmaz hakkında, 'polise mukavemet' iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Şafak TAŞOYAR/MARMARA EREĞLİSİ (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde önceki gün hizmet alamadıklarını ileri süren vatandaşların eylemi sırasında, polisi eliyle iten Marmara Ereğlisi Belediye Başkan Yardımcısı Erol Yılmaz hakkında, 'polise mukavemet' iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Marmara Ereğlisi'nde bir grup vatandaş, belediyeden gerekli hizmetleri alamadıklarını gerekçe göstererek önceki gün protesto eylemi düzenledi. 'Başkan istifa, yol istiyoruz, çocuk parkı istiyoruz' yazılı dövizler taşıyan grup, belediye binasına kadar yürüdü. Burada grup adına konuşan Hüseyin Alp, "Marmara Ereğlisi Belediyesi'nden yeterli hizmet alamadığımızdan yollarımız çamurlu, çocuk parkımız yok, ayrıca sivrisineklerden ötürü pencerelerimizi açamamaktan şikayetçiyiz. Türkiye'de atık suyunu para ödeyerek vidanjörle çektiren üç yer kalmış, biri de Marmara Ereğlisi. Biz mahalle sakinleri olarak imza topladık. Yola çıkarken hedefimiz 500 imza olmasına rağmen biz 1100 imza topladık" dedi.

Belediye Başkan Vekili İrfan Tütün ve Başkan Yardımcısı Erol Yılmaz, grubun açıklamasının ardından yanlarına giderek yakın zamanda Tekirdağ'ın 'büyükşehir' olduğunu hatırlattı. Tütün, "Tekirdağ'ın büyükşehir olmasıyla kapanan belediyeler mahalle oldu ve Yeniçiftlik Mahallesi de 4 yıl önce bize devroldu. Yol, doğalgaz ve altyapı çalışmaları aşama aşama devam ediyor. Sizleri bu toplantıyla kullanıyorlar ne yazık ki alet oluyorsunuz" diye konuştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Eylem sırasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Gerginlik sırasında vatandaşların yanına gelen Başkan Yardımcısı Erol Yılmaz, polis ekipleriyle tartıştı. Gerginliğin ardından grup dağıldı.

Marmara Ereğlisi İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı Armağan Sütlü, tartışma sırasında kendisini eliyle iten Erol Yılmaz hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık şikayet üzerine Yılmaz hakkında 'polise mukavemet' iddiasıyla soruşturma başlattı.

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