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  4. Polisi gören çocuklar çil yavrusu gibi dağıldılar

Polisi gören çocuklar çil yavrusu gibi dağıldılar

21.12.2020 13:43 | Son Güncelleme:
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Antalya’da hafta sonu ülke genelinde uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağında polis denetimlerine takılan çocukların kaçtıkları anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Antalya’da hafta sonu ülke genelinde uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağında polis denetimlerine takılan çocukların kaçtıkları anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi. Bir sitenin bahçesinde oynayan çok sayıda çocuk, polis aracını görüce adeta çil yavrusu gibi dağıldı. O anı cep telefonlarıyla çekenler ise hem güldü hem kayıt yaptı.
Antalya’da iki günlük sokağa çıkma yasağında sıkı tutulan denetimler sebebiyle az sayıda yaşanan ihlaller kamerala takıldı. Kent merkezi ve Manavgat ilçesinde polisin kontrol noktalarında özellikle araç sürücüleri tek tek kontrol edilip muafiyet belgeleri incelendi. Bazı vatandaşlara belgeleri olmadığı için işlem yapılırken bazılarına ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza tatbik edildi. Polis, kontrol noktalarının yanı sıra mahalle aralarında de yasağa uyulup uyulmadığını kontrol etti. Kuzeyyaka mahallesinde yapılan kontroller sırasında ise bir sitenin bahçesinde oynayan çocukların polis otosunu gördükleri anda kaçışmaları çevredeki sitelerde oturan vatandaşlar tarafından görüntülendi. Polis aracını gördükleri anda bir anda dağılan çocukları fark eden polis, sitenin kapısı önünde durup çocukların evlerine girmelerini bekledi.
Kent merkezinde yine polis aracını görünce bir otomobilin arkasına gizlenen iki çocuk ta vatandaşlar tarafından fotoğraflandı.

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