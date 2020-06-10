Polisi gören FETÖ'cü cep telefonunu kanala attı!

Adana merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne ( FETÖ ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan 63 şüpheliden 18'i gözaltına alındı. Operasyonda, bir zanlının polisleri aniden karşısında görünce cep telefonu nu sulama kanalına attı. Emniyet güçlerince farkedilen olay sonrası sualtı polisi atılan telefonu kanalın dibinden çıkardı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında meslekten ihraç edilen polislerin de bulunduğu Adana, Mersin ve İstanbul'da 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, özel harekat polislerinin de desteğiyle adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında aramalar yapıldı.