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Polisi gören hırsızlar çaldıkları malzemeleri bırakıp kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 23:03 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, inşaata giren hırsızlar, polisi görünce çaldıkları malzemeleri bırakıp kaçtı.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, inşaata giren hırsızlar, polisi görünce çaldıkları malzemeleri bırakıp kaçtı.
Olay, akşam saatlerinde Bahçecik Mahallesi'nde meydana geldi. Gençlik Spor il Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu inşaatında kimliği belirsiz kişileri gören çevredekiler, durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekiplerini fark eden şüpheliler, çaldıkları demirleri bırakarak kaçtı. Polis ekipleri inşaatta inceleme yaparken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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