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Polisi gören maskesini taktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 13:59 | Son Güncelleme

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "Korona virüs Tedbirleri Kapsamında” gerçekleştirilen denetimlerde, polis ekipleri tek tek iş yerlerine uyarılarda bulundu.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "Korona virüs Tedbirleri Kapsamında” gerçekleştirilen denetimlerde, polis ekipleri tek tek iş yerlerine uyarılarda bulundu. Denetimlerde polisi gören vatandaşların birçoğu kollarından çıkardıkları maskeleri kısa sürede takmaya çalıştı.
İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine "Covid- 19 Tedbirleri Kapsamında Denetimler" konulu genelge göndermesinin ardından ülke genelinde olduğu gibi Edirne’de de eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi.
Polis ekipleri, kentin işlek caddelerinden biri olan Saraçlar Caddesinde de sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı denetimi gerçekleştirdi. Maskeyi çenesine ve koluna takan vatandaşlar ekipler tarafından uyarıldıktan sonra maskelerini doğru şekilde taktı. Birçok vatandaşın maskesini kolunda taşıdığı ve polisi görünce kısa sürede maskeyi takmaya çalıştığı görüldü.

İş yerleri tek tek kontrol edildi, uyarılar yapıldı
Kent merkezinde bulunan tarihi çarşılarda da denetim gerçekleştiren polis ekipler, tek tek iş yerlerini kontrol ederek esnafa korona virüs tedbirleri kapsamında uyarılarda bulundu. İkili sohbetlerde çoğu esnafın maske takmadığı ve uyarıların ardından maskelerini taktıkları görüldü.

Ulaşım araçları da denetlendi
Edirne İl Salgın Denetim ekipleri tarafından toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan denetimlerde, 3 bin 722 ticari taksi, 761 taksi durağı ve 4 bin 870 toplu taşıma toplu taşıma aracı denetlendi.

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