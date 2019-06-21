HABER

Polisi gören organizatörler, göçmenleri bırakıp kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2019 13:58 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da insan tacirleri, yasadışı yollardan yurtdışına götürülmek istedikleri 66 kaçak göçmeni polise yakalanacaklarını anlayınca, araçlarıyla bırakıp kaçtı.

Polisi gören organizatörler, göçmenleri bırakıp kaçtı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da insan tacirleri, yasadışı yollardan yurtdışına götürülmek istedikleri 66 kaçak göçmeni polise yakalanacaklarını anlayınca, araçlarıyla bırakıp kaçtı. 1 organizatörün yakalandığı olayla ilgili 2 kişi aranıyor.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan kaçak göçmenlerin araçlarla Edirne'ye götürülüp, buradan yasadışı yollarda Yunanistan'a geçişlerinin sağlanacağını belirlemesi üzerine, Edirne güzergahına giden karayollarında önlem aldı. Hayrabolu ilçesinde tedbir alan polis, kaçak göçmenleri taşıyan minibüse öncülük yapan 34 BOP 414 plakalı otomobili durdurup, sürücüsü Vedat Ö.'yü gözaltına aldı. Bu sırada polisin önlem aldığını gören göçmenlerin bulunduğu 34 ZZ 5691 plakalı minibüsün sürücüsü aracını göçmenlerle birlikte bırakıp kaçtı. Minibüste yapılan aramada 25 Pakistanlı göçmen yakalandı.
Göçmenlerin bulunduğu araca öncülük yapan ve polisin yakaladığı Vedat Ö.'nün yapılan araştırmasında aralarında göçmen kaçakçılığı da olmak üzere 12 suç kaydının bulunduğu belirlendi. Kaçan minibüs sürücünün yakalamak için çalışmalar sürüyor.
İl merkezinde ise kontrol noktasında polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 34 EE 1096 plakalı kapalı kasa minibüs ara yola saptı. Sürücüsünün bırakıp kaçtığı minibüste aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 41 kaçak göçmen yakalandı. Kaçan minibüs sürücünü yakalama çalışmaları devam ederken, yakalanan toplam 66 göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Polisi gören organizatörler, göçmenleri bırakıp kaçtıPolisi gören organizatörler, göçmenleri bırakıp kaçtıPolisi gören organizatörler, göçmenleri bırakıp kaçtıPolisi gören organizatörler, göçmenleri bırakıp kaçtı

PARTNERÜnlü şarkıcı kimseye aldırış etmedi! Plajda çırılçıplak güneşlendi! Ünlü şarkıcı kimseye aldırış etmedi! Plajda çırılçıplak güneşlendi!
Gaziantep’te çocuk sürücü dehşetiGaziantep’te çocuk sürücü dehşeti
Savunma Sanayii Başkanı Demir'den S-400 açıklaması: Her kriz fırsattırSavunma Sanayii Başkanı Demir'den S-400 açıklaması: Her kriz fırsattır
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

New York Times'tan çok çarpıcı Trump iddiası

New York Times'tan çok çarpıcı Trump iddiası

Soylu'dan 3600 ek gösterge ve af açıklaması!

Soylu'dan 3600 ek gösterge ve af açıklaması!

Nusret'e şok! 48 saat kapatma cezası aldı

Nusret'e şok! 48 saat kapatma cezası aldı

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Yine yapacağını yaptı! Olay poz

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öcalan'ın mektubu' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öcalan'ın mektubu' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sel nedeniyle kapanan Kırıkkale- Samsun karayolu trafiğe açıldı

Sel nedeniyle kapanan Kırıkkale- Samsun karayolu trafiğe açıldı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Devrilen traktördeki karı-kocayı, ölüm ayırdı

Devrilen traktördeki karı-kocayı, ölüm ayırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında İGA'dan açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Google İlhan Koman’ın 98. yaş gününe özel doodle hazırladı! İlhan Koman kimdir?

Google İlhan Koman için özel doodle

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.