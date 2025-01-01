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  4. Polisi görünce aracını ve içindeki kadını terk edip kaçtı! Sakarya’da akılalmaz olay…

Polisi görünce aracını ve içindeki kadını terk edip kaçtı! Sakarya’da akılalmaz olay…

01.01.2025 09:02
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Yeni yıl kutlamaları sonrasında yaşanan ilginç olaylara bir yenisi daha eklendi. ‘Pes’ dedirten haber bu kez Sakarya’dan geldi. Polisi görünce kullandığı aracı ve içindeki kadını terk edip kaçtı. Araç içinde yalnız başına kalan kadının savunması ise şaşkına çevirdi. Kadın polise "Aracı vale getirdi, sürücüyü tanımıyorum" diyerek kendisini savundu. Sürücüsü bulunamayan pikap ise polis ekipleri tarafından otoparka çekildi.

Sakarya'da yeni yılı alkollü eğlence mekanında kutladıktan sonra polis denetimini gören sürücü, aracı ve araç içindeki kadını terk edip kaçtı. Polisin sorgulamasında alkollü kadının, "Vale getirdi, sürücüyü tanımıyorum, öylesine bindim" savunması "pes" dedirtti. Sürücüsü tespit edilemeyen araç, çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Yılbaşı gecesi şehir genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması adına polis ekipleri çeşitli noktalarda denetimler gerçekleştirdi. Bu çerçevede Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi'nde 2025 yılının ilk anlarında Sakarya'da bu kadarına da "pes" dedirten bir olay yaşandı. Polis denetimini gören 77 ACS 447 plakalı Toyota marka pikap araç sürücüsü, polis ekiplerini görünce denetime yakın bir bölgeye park ettiği aracı ve içindeki kadını terk edip kaçtı. Polis sorgusunda sürücüsü bulunamayan araçtan inen kadın, "Aracı vale getirdi" diye kendini savundu.

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DAKİKALARCA POLİSE DİL DÖKTÜ

Polis ise, "Araç kimin? Siz bu araca nasıl bindiniz? Vale durduk yere yoldan geçerken sizi çevirmiş olamaz. Vale rastgele bir araçla sizi mi aldı" sorularını yöneltti.

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Bunun üzerine aracın sahibini tanımadığını iddia eden kadın, "Benim bir an önce eve gitmem gerekiyor, bırakın beni gideyim" derken kadına polis memuru, "Aracın sahibini bul getir ben seni göndereceğim. Aracı nasıl bulduysan aynı şekilde araç sahibini de getirebilirsin. Ben hiçbir zaman bilmediğim bir araca binmedim" şeklinde cevap verdi.

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Daha sonrasında ise bölgeye gelen farklı kişiler polisi ikna etmeye çalıştı. Bir süre sonra kadın taksiye binerek bölgeden uzaklaşırken aracın başına gelen bir kişi ise kadının, sevgilisi olduğunu ve aracın kendisinin olduğunu ve bölgeye nasıl getirildiğini bilmediğini öne sürdü. Polis ekipleri, aracın sürücüsünü tespit edemeyince çekici yardımıyla otoparka çekildi. (İHA)Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
alkol Sakarya yeni yıl
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