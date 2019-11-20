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Polisi görünce araçtaki uyuşturucu maddeleri dışarı attılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 11:03 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında il dışından kente uyuşturucu sokmaya çalışan 1’i kadın, 2 şüpheli yakalandı.

Eskişehir’de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında il dışından kente uyuşturucu sokmaya çalışan 1’i kadın, 2 şüpheli yakalandı. Kente giriş yapan şüpheliler, araç içinde bulunan uyuşturucu maddeleri yakalatmamak için dışarı atsalar da polis ekiplerinin alan taramasıyla narkotik maddeler ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince, kente satış için getirilen uyuşturucu maddelerin ilde piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar başlatıldı. Gerçekleşen çalışmalarda, çeşitli narkotik maddeler ile Ankara yolu istikametinden Eskişehir’e giriş yapmak üzere olan şüpheli araç bilgisini alındı. Daha sonra kent girişindeki trafik uygulama noktasında tedbir alan polis ekipleri, gelen şüpheli aracı durdurarak müdahale etti. Şüphelilerin uyuşturucu maddeleri yakalatmamak için araç içinden dışarı attıklarını fark eden ekipler, güzergâhta yapılan alan taraması neticesinde uyuşturucu maddelerin atıldığı yer tespit edilerek toplam; 204,30 gram (yaklaşık bin 700 içimlik) metamfetamin uyuşturucu maddesi ve 5,68 gram skunk maddesi ele geçirildi.
Öte yandan gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs, haklarında ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan işlem yapılarak Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.

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