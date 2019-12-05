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Polisi görünce çaldıkları para kasasını atıp kaçtılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 04:52 | Son Güncelleme

Polisi görünce çaldıkları para kasasını atıp kaçtılar

Adana'da bir iş yerine giren ve buradaki para kasasını çalıp yaya olarak uzaklaşmak isteyen 2 şüpheli, devriye gezen polis ekibini görünce kasayı yol kenarına atarak kaçtı.

Merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda devriye görevi yapan polis ekipleri, Yeşiloba Mahallesi 46187 Sokak'ta 2 kişinin çelik para kasası taşıdığını gördü.

Polis ekibini fark eden şüpheliler, para kasasını yol kenarına atarak kaçtı. Polis ekibi kasayı muhafaza altına alırken, şüphelilerin levye kullanarak iş yerine girmeden önce kapı tarafını gösteren güvenlik kamerasını ters yöne çevirdiği belirlendi.

Polis, 2 şüpheliyi yakalamak için araştırma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
adana hırsızlık

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