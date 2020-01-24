Polisi görünce çoraplarına sakladıkları altınları yola attılar

Şanlıurfa'dan Karaman'a gelen Ahmet S.(30), Yılmaz D.(22) ve Ahmet Ç.(33), daha önceden belirledikleri 2 telefon numarasını arayıp, karşılarına çıkan kişilere kendilerini polis olarak tanıttı. Kimlik bilgilerinin kötü niyetli insanların eline geçtiğini, incelemek üzere para ve altın gibi değerli eşyaları getirmeleri gerektiğini söyledi. Şüpheliler telefonla aradıkları 8 kişiden Mehmet E. (78) ve Meryem E.'yi (72) ikna etti. Evlerine giderek, toplam 22 adet altın, 3 altın yüzük ile 4 bin 485 TL ile 300 Euro'yu aldı.

Daha sonra dolandırıldıklarını anlayan 2 mağdur, polisi arayıp durumu bildirdi. Çalışma başlatan polis ekipleri de farklı mahallelerde oturan Mehmet E. ve Meryem E.'nin evlerinin çevresi ile kentteki MOBESE kameralarını inceledi. Böylelikle şüphelilerin 01 ACR 849 plakalı otomobili kullandığını saptadı. Tüm ekiplere bilgi verildi. Otomobil, kent merkezinde görüldü. Yapılan 'Dur' ihtarına rağmen şüpheliler, otomobille kaçmaya başladı. Bu sırada da çoraplarına sakladıkları altınları, otomobilin camından attı. Polis, yoldan topladığı altına el koyarken, yaşanan kovalamaca sonunda yakalanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.