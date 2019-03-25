Polisi görünce esrarı balkondan attı, gözaltına alındı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ'da, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında, A.D.'nin evine baskın yapıldı. Polisleri görünce esrarı balkondan sokağa atan A.D., gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında, A.D.'nin evinde uyuşturucu madde bulundurduğu saptandı. Bunun üzerine ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Polisleri kapısında gören A.D., poşete koyduğu 590 gram kubar esrarı balkondan sokağa attı. Esrara el koyan ekipler, A.D.'yi gözaltına aldı.

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