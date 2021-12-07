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  4. Polisi görünce kaçmaya başladılar! Adana'da bir garip kovalamaca

Polisi görünce kaçmaya başladılar! Adana'da bir garip kovalamaca

07.12.2021 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da polislerin park halindeki motosikleti incelediğini gören 3 şüpheli, hızla kaçmaya başlayınca kentte filmleri aratmayan kovalamaca başladı. Kısa sürede yakalanan şüphelilerden ikisinin üzerinde kanuna aykırı bıçak ve çeşitli uyuşturucu maddeler taşıdıkları anlaşıldı. Birinin arama kaydı olduğu tespit edilen şüpheliler, gözaltına alınarak Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü.

Polisi görünce kaçmaya başladılar! Adana'da bir garip kovalamaca

Saat 01.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde devriye görevinde bulunan polis ekibi, park halindeki bir motosikleti inceleyen 3 kişiden şüphelendi. Polis tarafından fark edildikleri anlayan 3 şüpheli, koşarak uzaklaşmaya çalıştı. Kısa süren kovalamanın ardından 3 şüpheli, yakalandı.

ÜZERLERİNDEN BIÇAK VE UYUŞTURUCU MADDELER ÇIKTI

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Üst araması yapılan şüphelilerin ikisinden 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun'a aykırı bıçak ile farklı türlerden uyuşturucu madde ele geçirilirken, GBT sorgusunda ise diğer şüphelinin bir suçtan aranmasının olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ele geçirilen bıçak ve uyuşturucular ile Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü.

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DHA

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