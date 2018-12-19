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Polisi görünce kaçmaya çalışan cezaevi firarisi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.12.2018 14:49 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, polisi görünce kaçmaya çalışan cezaevi firarisi C.D.

Polisi görünce kaçmaya çalışan cezaevi firarisi yakalandı

Latif SANSÜR / (KUŞADASI) Aydın (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, polisi görünce kaçmaya çalışan cezaevi firarisi C.D. (36), yakalandı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen C.D. tutuklandı.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün saat 06.30 sıralarında, Kadınlar Denizi Mahallesi Adamarin evleri çevresinde hareketlerinden şüphelendiği C.D.'yi takibe aldı. Polisi fark edince kaçmaya çalışan C.D. yakalandı. C.D.'nin yapılan üst aramasında 1 adet 9 mm tabanca, 16 mermi ve bir miktar metafetamin ele geçirildi. Yapılan araştırmada C.D.'nin, hırsızlık ve uyuşturucu kullanma suçundan girdiği cezaevinden firar ettiği anlaşıldı. Ayrıca hırsızlık, sahte banka veya kredi kartı üretme gibi 11 ayrı suçtan daha arandığı belirlendi. Sorgusunun ardından dün akşam adliyeye sevk edilen C.D. tutuklandı.

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