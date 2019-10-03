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Polisi görünce kaçtı, statta saklanırken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2019 10:48 | Son Güncelleme

ADIYAMAN’da polisi görünce kaçmaya çalışan M.A., saklandığı statta yakalandı.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN’da polisi görünce kaçmaya çalışan M.A., saklandığı statta yakalandı. M.A.'nın, 8 ayrı suçtan arandığı belirlendi.

Altınşehir Mahallesi'nde dün gece saatlerinde devriye görevi yürüten polis ekiplerini gören M.A. kaçmaya başladı. Şüphelinin peşine düşen polis, bölgeye destek ekip istedi. Polis çevrede yaptığı araştırmada M.A.'yı Mahsur Yardımcı Stadı'nda saklanırken yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen M.A.'nın 8 ayrı suçtan arandığı belirlendi.

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