HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Polisi görünce kendisini nasıl savunacağını şaşırdı! Uyuşturucu poşetini 'fıstık poşetine' benzettiğini iddia etti

Polisi görünce kendisini nasıl savunacağını şaşırdı! Uyuşturucu poşetini 'fıstık poşetine' benzettiğini iddia etti

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
14.01.2025 12:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Komedi filmlerini aratmayan savunma. Adana’da narkotik polisin takip edip ara sokakta durdurmak istediği motosikletteki Muhtar F. (27), elindeki uyuşturucu hap dolu poşeti yol kenarına attı. Polise yakalanınca yaptığı savunma çok konuşuldu.

Polisi görünce kendisini nasıl savunacağını şaşırdı! Uyuşturucu poşetini 'fıstık poşetine' benzettiğini iddia etti

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüreğir ilçesi Özgür Mahallesi’nde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen Suriye uyruklu Ahmed E. ile Muhtar F.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

3FISTIK_ZANNETTİM

Narkotim ekibi motosikletle seyir halindeki şüphelileri sokakta durdurmak istedi. Polisi gören şüphelilerden Muhtar F., elindeki poşeti yol kenarına attı. Polise direnen şüpheliler, Narkotim ekibi tarafından yere yatırılıp, ters kelepçe takılarak gözaltına alındı. Muhtar F.'nin attığı poşeti inceleyen polis, 397 uyuşturucu hap ele geçirdi. Emniyete götürülen şüphelilerden Muhtar F., ifadesinde, "Uyuşturucu haplar bize ait değil. Poşeti, içindekileri fıstık zannettiğim için yoldan aldım" dedi.

2FISTIK_ZANNETTİM

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Muhtar F. tutuklandı; Ahmed E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu narkotik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
MYNET ÖZEL | Faizsiz kredi, doğum yardımları sonrası 3 yeni paket daha yolda!

MYNET ÖZEL | Faizsiz kredi, doğum yardımları sonrası 3 yeni paket daha yolda!

Bir il onu konuşuyor! Kadın kuaförünün sahibi izlediği görüntülere inanamadı: Mahalle ayağa kalktı

Bir il onu konuşuyor! Kadın kuaförünün sahibi izlediği görüntülere inanamadı: Mahalle ayağa kalktı

Konya, Sivas, Ankara, Erzurum, Van ve Antalya'nın toplamından daha büyük alan yandı! Los Angeles'ta 'kırmızı bayrak' alarmı

Konya, Sivas, Ankara, Erzurum, Van ve Antalya'nın toplamından daha büyük alan yandı! Los Angeles'ta 'kırmızı bayrak' alarmı

Meral Akşener, Erdoğan'ın yardımcısı mı olacak?

Meral Akşener, Erdoğan'ın yardımcısı mı olacak?

Yangının küle çevirdiği Los Angeles'daki evinin terasından paylaştı! Tepki çekti

Yangının küle çevirdiği Los Angeles'daki evinin terasından paylaştı! Tepki çekti

"Sonu geldi" dedi, terör örgütü için üç seçenek sundu

"Sonu geldi" dedi, terör örgütü için üç seçenek sundu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Her adımda güven ve rahatlık! Salomon ayakkabılarda indirim başladı

Her adımda güven ve rahatlık! Salomon ayakkabılarda indirim başladı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.