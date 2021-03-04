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  4. Polisi görünce maskesini taktı, ceza yemeden kurtulamadı

Polisi görünce maskesini taktı, ceza yemeden kurtulamadı

04.03.2021 12:46 | Son Güncelleme:
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Korona Virüs önlemleri kapsamında yapılan denetimler de son geçilen kademeli normalleşme kapsamında artık “Dinamik Denetim Dönemi” geçildi.

Korona Virüs önlemleri kapsamında yapılan denetimler de son geçilen kademeli normalleşme kapsamında artık “Dinamik Denetim Dönemi” geçildi. Bu kapsamda Türkiye’nin 81 ilde geniş çaplı denetimler yapılırken Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri havadan drone ile yaptıkları denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen vatandaşlara cezai işlem uyguladı.
Korona virüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu artık Dinamik Denetim Dönemi’ne geçildiğini dün açıkladı. Açıklamanın hemen ardından Türkiye’nin 81 ilinde denetimler sıklaştırıldı. Bu kapsamda Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de ilçenin bütün ana caddeleri ve meydanlarında denetim gerçekleştirdi. Denetimler de kurallara uymayan ve yasak olmasına rağmen ana cadde ve meydanlarda maske takmayan ve sigara içen vatandaşlara ceza yağdı.

Polis ekiplerini gördü maske taktı ama drone’dan kaçamadı
Son çıkan kararlarla artık kamera tespitiyle kurallara uymadığı belirlenen kişilere de ekipler tarafından cezai işlem uygulanmaya başlandı. Polis ekiplerini gördüklerinde ellerinde bulunan sigaraları atan ve maske takan şahısların o anları havadan denetim yapan polis droneları tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis ekipleri tarafından durdurulan şahıslar maske taktıklarını söylese de ekipler, drone tarafından görüntülerinin çekilerek kurallara uymadıklarının tespit edildiğini söylemesi üzerine şaşkınlık yaşadı. Şahıslara Korona virüs kurallarına uymadıkları gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

Lokantalar da tek tek denetlendi
Uygulama kapsamında lokantalara da giren ekipler burada hijyen kurallarına ve yüzde 50 kapasite kuralına uyulup uyulmadığını denetledi. Lokanta işletmecilerine HES kodunun vatandaşlara nasıl sorulacağı noktasında da bilgi veren ekipler HES kodu olmayan vatandaşların içeri alınmamasını belirtti.

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