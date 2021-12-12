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Polisi görünce ne yapacaklarını şaşırdılar! Tuvalet deliği ve soba içinden çıkarıldı

12.12.2021 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de polis şüphelendiği adreslere uyuşturucu baskını düzenledi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi. Polisi karşılarında görünce ne yapacağını şaşıran şüpheliler uyuşturuculara tuvalet deliği ve sobaya sakladı.

Polisi görünce ne yapacaklarını şaşırdılar! Tuvalet deliği ve soba içinden çıkarıldı

İzmir’in Ödemiş ve Bayındır ilçelerinde, polis ekiplerince şüpheli şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, tuvalet deliğine ve soba içerisine atılan uyuşturucu maddeler polis ekiplerinin dikkatinden kaçmadı. Maddelerin polis tarafından bulundukları yeden çıkarılma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, Ödemiş-İzmir yolu Demircili mevkiinde M.K. isimli şahsa ait araç polis ekiplerince durduruldu. Yapılan aramalar sonucunda şahsın üzerinden 30 gram metamfetamin ele geçirildi. Savcılıktan alınan arama izninin ardından şüpheli şahsın iş yerinde yapılan çalışmalarda ise 160 gram metamfetamin ele geçirildi.

SAKLADILAR AMA POLİSİN GÖZÜNDEN KAÇMADI

Öte yandan, polis ekiplerince M.S. ve R.A. isimli şüphelilerin Bayındır Çırpı köyünde bulunan evinde de aramalar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde 27,51 gram metamfetamin, 63,92 gram esrar, 1,29 gram bonzai, 6 adet gerica hap ve 1 tüfek ele geçirildi. Zehir tacirlerinin tuvalet deliğine ve odun sobası içerisine sakladıkları uyuşturucu maddelerin polis ekiplerince bulundukları yerden çıkarılma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gözaltına alınan M.K., M.S. ve R.A. işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (İHA)

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İzmir
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