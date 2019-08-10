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Polisi görünce soyundu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2019 09:46 | Son Güncelleme

ADANA'da trafik ışıklarında duran araçların sürücülerinden para isteyerek, dilencilik yapan bedensel engelli bir erkek, polisleri görünce üzerindekileri çıkarıd.

Polisi görünce soyundu

Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA)- ADANA'da trafik ışıklarında duran araçların sürücülerinden para isteyerek, dilencilik yapan bedensel engelli bir erkek, polisleri görünce üzerindekileri çıkarıd.
Merkez Seyhan ilçesi Hacı Sabancı Bulvarı üzerindeki trafik ışıklarında duran sürücüler, kendilerinden para isteyen 45 yaşlarındaki kişiyi polise ihbar etti. Bunun üzerine bölgeye, polis ekipleri sevk edildi. Sol bacağı diz altından kesik olan dilenci, polisi görünce küfür ederek, soyunmaya başladı.
Çevredekilerin getirdiği örtüyle üzeri kapatılan dilenci, polis otosuna bindirildi. Ancak kapıyı açıp, indi. Üzerindeki örtü arkadan bağlanan dilenci, taşkınlık yapmayı sürdürünce kelepçelendi. Zabıta ekipleri beklenirken, çevredekileri rahatsız etmeye devam eden dilenci, polis otosuyla olay yerinden uzaklaştırıldı.

FOTOĞRAFLI

Polisi görünce soyunduPolisi görünce soyunduPolisi görünce soyunduPolisi görünce soyundu

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