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Polisi görünce uyuşturucu maddeleri yola attılar

02.04.2021 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkrahisar polisi tarafından İzmir’den Afyonkarahisar’a uyuşturucu madde getirdiği istihbaratı üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinceyapılan çalışmalarda Afyonkarahisar’a İzmir’den uyuşturucu madde getirdiği değerlendirilen araç takibe alındı.

Polisi görünce uyuşturucu maddeleri yola attılar

Afyonkrahisar polisi tarafından İzmir’den Afyonkarahisar’a uyuşturucu madde getirdiği istihbaratı üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinceyapılan çalışmalarda Afyonkarahisar’a İzmir’den uyuşturucu madde getirdiği değerlendirilen araç takibe alındı. Takibi fark ederek ara sokakta uyuşturucu maddeleri atarak kaçmaya çalışan araç polis ekiplerince durduruldu. Araç içerisinde ve yol güzergahında yapılan aramada; 2 paket halinde 34,09 bonzai maddesi, 1.85 gram metamfetamin maddesi, 7 şerit halinde toplam 78 adet gerica maddesi, 300 mg ibareli sentetik ecza maddesi, 6 adet ecstasy hap ve 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak 3 şüpheli şahıs yakalanarak uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alındı.

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