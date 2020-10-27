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Polisi görünce uyuşturucu maddeyi attı, kaçamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 13:45 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde elindeki uyuşturucu madde bulunan çantayı bırakıp kaçan şüpheli yakalandı.

Polisi görünce uyuşturucu maddeyi attı, kaçamadı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde elindeki uyuşturucu madde bulunan çantayı bırakıp kaçan şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Manavgat Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri tarafından yapılan çalışmalarda ekipleri gören bir kişi elindeki çantayı atıp kaçtı. Atılan çantada 260 adet ecstasy uyuşturucu hap, 17.45 gram uyuşturucu esrar maddesi, 2.85 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi olduğu tespit edildi. Narkotik Grup Amirliği ekibi tarafından yapılan çalışmalar neticesinde şüphelinin M.K. olduğu tespit edilerek, aynı gün saat 14.00 sıralarında Manavgat Sanayi girişinde yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet savcısının talimatıyla M.K. hakkında “Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti"” suçundan adli işlem yapılarak, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polisi görünce uyuşturucu maddeyi attı, kaçamadı

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