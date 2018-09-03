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Polisi görünce uyuşturucuyu binadan aşağı attılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 16:20 | Son Güncelleme

İSTANBUL'DA düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polisin geldiğini gören zanlılar uyuşturucuları binadan aşağı attı.

Ersan SAN / İSTANBUL,(DHA) - İSTANBUL'DA düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polisin geldiğini gören zanlılar uyuşturucuları binadan aşağı attı. Avcılar Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 1 Eylül saat 18.00 sıralarında Avcılar'da bir kuaför ve oyun salonu ile Esenyurt'ta bir işyerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kuaförde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait şarjör ve şarjör içerisinde 13 adet dolu fişek, bir adet pompalı tüfek ve 24 adet dolu tüfek kartuşu ele geçirildi. Polisin geldiğini gören zanlıların uyuşturucuları binadan aşağı attığı fark edildi. Çevrede yapılan aramada 27.45 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmada 4 kişi gözalına alındı, 2 kişi ise aranıyor.

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