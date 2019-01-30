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Polisi görünce uyuşturucuyu yakmaya çalıştılar

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 15:49 | Son Güncelleme

Bursa’da narkotik polisi, uyuşturucu kullandıkları tespit edilen şahısları takibe alarak yakaladı.

Bursa’da narkotik polisi, uyuşturucu kullandıkları tespit edilen şahısları takibe alarak yakaladı. 11 kişi gözaltına alınırken, şüpheliler polisi karşılarında görünce uyuşturucu sobaya atmaya çalıştı.
Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilen 3 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların ifadelerine başvuran polis, uyuşturucuyu kimden aldıklarını öğrendi. İfadelerin ardından takibe başlayan ekipler, 11 şahsın kimlik bilgilerine ulaştı. Narkotik polisi, T.K, U.Ç, H.Ç, R.B, Y.E.A, B.T, M.Ş, K.K, G.G, Y.A. ile yaşı küçük Y.G. isimli 11 şahsa yönelik operasyon düzenledi. Polisi karşılarında gören şüpheliler ellerindeki uyuşturucu maddeyi sobaya atarak yakmaya çalıştı. Narkotik polisi şahıslara ait ev ve iş yerlerinde arama yaptı. Aramalarda 30 gram toz ecstasy, 37 tablet ecstasy, 210 gram esrar, 100 gram sentetik kannobinoid, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 7 bin 900 lira, bir adet ruhsatsız tabanca, bir adet ruhsatsız af tüfeği ve bu silahlara ait fişekler ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslardan T.K, U.Ç, H.Ç, R.B. ve Y.E.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 6 kişi adli makamlara sevk edildi. Şahısların savcılık sorgusu devam ediyor.

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