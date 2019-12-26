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  4. Polisi görünce yanındaki çocuğu kaza yerinde bırakıp kaçtı

Polisi görünce yanındaki çocuğu kaza yerinde bırakıp kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 22:28 | Son Güncelleme

KAĞITHANE'de, makas atarken çarptığı araçların sürücüleri tarafından durdurulan Onur K., polisleri görünce araç içindeki çocuğu da bırakıp yaya olarak kaçtı.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-KAĞITHANE'de, makas atarken çarptığı araçların sürücüleri tarafından durdurulan Onur K., polisleri görünce araç içindeki çocuğu da bırakıp yaya olarak kaçtı. Onur K.'nın alkollü olduğu iddia edilirken, çocuk annesine teslim edildi.
Olay, D-100 Karayolu Talatpaşa mevkiinde 20.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Okmeydanı'ndan Haliç yönüne makas atarak ilerleyen 34 HD 6264 plakalı hafif ticari araç sürücüsü, aynı yönde giden 34 UE 2826 ve 34 NV 7493 plakalı lüks otomobillere peş peşe çarptıktan sonra kaçtı. Araçları hasar gören iki sürücü, makas atmaya devam ederek kaçan aracın peşine düştü. Yaklaşık 500 metre süren kovalamacanın ardından çarptığı araçların sürücüleri tarafından sıkıştırılan hafif ticari araç sürücüsü, emniyet şeridinde durmak zorunda kaldı.
Araçlarından inerek hafif ticari araca yönelen iki sürücü, kapıyı açtıklarında araçta adının Onur K. olduğu öğrenilen sürücünün yanında bir de çocuk olduğunu gördü. Onur K.'nın çarptığı lüks otomobilin sahibi Sait Emir, kontak anahtarını aldıktan sonra polisi aradı. Alkollü olduğu iddia edilen Onur K., polisin geldiğini görünce çocuğu da araçta bırakarak yaya olarak kaçtı.
Yaşadıklarının heyecanıyla kusan çocuk, polis eşliğinde olay yerine gelen bir ambulansta kontrolden geçirildi. Adının Miraç K. olduğu öğrenilen çocuk, polislerin kendisini olay yerinde bırakıp kaçan kişinin kimliğiyle ilgili sorusuna çelişkili cevaplar verdi. Polislere ilk başta kaçan kişinin babası olduğunu ifade eden Miraç K., daha sonra da amcası olduğunu söyledi. Çocuk, daha sonra, telefonla ulaşılan annesine teslim edildi.

ALKOLLÜ OLDUĞU İDDİASI
Onur K.'nın çarptığı lüks otomobilin sürücüsü Sait Emir, "Biz yolda giderken araç yanımızdan inanılmaz hızlı bir şekilde aynaya çarpıp kaçınca akabinde arkasından geldim. Burada önünü kestik. Aşırı derecede sarhoştu. Aracın hemen anahtarını aldım. Çünkü önde çocuk oturuyordu. Çocuk bayağı kusmuş, önünde de alkol şişesi vardı. Hemen polisi aradık, bize saldırmaya çalıştı. Arabasının anahtarını almaya çalıştı. Polisler gelince de kaçtı kendisi" diye konuştu.
Polis, kaçan sürücünün bulunması için çalışmalara başladı.
(FOTOĞRAF)

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