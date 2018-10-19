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Polisi görünce yola attıkları poşetten bakın ne çıktı?

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2018 19:43 | Son Güncelleme

Denizli'nin Bağlarbaşı Mahallesi Gazi Mehmet Dönmez Caddesi'nde araç kontrolü yapan polisler,şüpheli gördükleri bir arabayı durdurmak istedi. Ancak polislerin dur ihtarına uymayan araçtaki kişiler kaçmaya başlayınca İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aracı takip etmeye başladı.

Yaşanan kovalamaca sonucu köşeye sıkıştırılan araç, önce sivil polis aracına ardından da yolda bulunan başka bir otomobile çarptı. Sonunda elektrik direğine çarparak durabilen sürücünün araç sırasında yola attığı poşet de incelemeye alındı. Bakın o poşetten ne çıktı?

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Denizli’de polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçmaya devam eden ve iki araca vurduktan sonra elektrik direğine çarparak durabildi. Otomobildeki 2 kişinin kovalamaca sırasında poşet içinde satışa hazır halde 500 gram eroini araçtan attıkları belirtildi.
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Olay, saat 13.30 sıralarında, Bağbaşı Mahallesi Gazi Mehmet Dönmez Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimler esnasında 06 RAY 57 plakalı hafif ticari araç ‘dur’ ihtarına uymadı.
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Bunun üzerine ihtara uymayan araç ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından köşeye sıkışan şüpheli araç, önce sivil polis aracı ardından da yolda bulunan başka bir otomobile çarptı. Şüpheli araç, daha sonra yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi.
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Araçta bulunan ve İran uyruklu olduğu belirlenen H.F. ile F.R. isimli şüphelilerin ve daha önceden de haklarında uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla arandıkları belirlendi. İran uyruklu 2 şüphelinin araçlarında poşet içerisinde bulunan 500 gram eroini kovalamaca sırasında araçtan attıkları, ekiplerin de yaptıkları inceleme sonucu eroin maddesini bulduğu belirtildi.
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Kovalamaca sonucu yakalanan şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.(İHA)
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Anahtar Kelimeler:
polis uyuşturucu

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