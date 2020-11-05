Polisi görünce yuttuğu uyuşturucu hastanede çıkarıldı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesinde üzerinde uyuşturucu olduğu tespit edilen şüpheli şahıs, bulunan uyuşturucuları teslim etmek yerine yuttu .

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent genelinde uyuşturucuya yönelik çalışmalarını devam ediyor.

Süleymanapaş İlçesi Karadeniz Mahallesi TOKİ konutlarında polis ekiplerince şüpheli bir şahıs durduruldu. Üzerinde uyuşturucu bulunan U.A. isimli şüpheli, bulunan uyuşturucuyu teslim ediyormuş gibi yapıp yuttu.

Ardından hastaneye götürülen şüphelinin midesindeki uyuşturucu operasyonlar çıkarıldı.

Şüpheli şahıs daha sonra gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

