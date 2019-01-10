Polisi isyan ettiren görüntü: 9 yaşındaki çocuğu bu işe neden alet ediyorsun?

Uyuşturuculu çubuklar delil kutusuna konuldu. Dışarıdaki maddeleri ele geçiren polis, kadına ise “9 yaşındaki çocuğu bu işe alet ediyorsun” diyerek tepki gösterdi.

Evde yapılan detaylı aramalarda ise torbacı çiftin uyuşturucu madde sattığı şahısların isimleri ve aldığı paraları yazdığı bir de defter buldu.