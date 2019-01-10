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Polisi isyan ettiren görüntü: 9 yaşındaki çocuğu bu işe neden alet ediyorsun?

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 10:57 | Son Güncelleme

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda bir eve koçbaşıyla kapıyı kırarak giren timler, çok sayıda toz esrar ve extacye rastladı. 9 yaşındaki çocuğun pencereden attığı uyuşturucular ise pamuklu çubukla yerden toplandı.

Gözaltına alınan çift cezaevine gönderilirken, baskın sırasında polisin isyanı akıllara kazındı. Dışarı atılan uyuşturucu maddeleri ele geçiren polis, kadına '9 yaşındaki çocuğu bu işe alet ediyorsun' diyerek tepki gösterdi.

9 yaşındaki çocuğa pencereden uyuşturucu attırdı!

Öte yandan operasyon esnasında polisin sesini duyan torbacı kadın, 9 yaşındaki çocuğuna uyuşturucu maddeleri pencereden attırdığı tespit edildi. Polis yerde toz haline gelen extacy hapları, pamuklu çubuklar yardımıyla yerden topladı.
Uyuşturuculu çubuklar delil kutusuna konuldu. Dışarıdaki maddeleri ele geçiren polis, kadına ise “9 yaşındaki çocuğu bu işe alet ediyorsun” diyerek tepki gösterdi.
Evde yapılan detaylı aramalarda ise torbacı çiftin uyuşturucu madde sattığı şahısların isimleri ve aldığı paraları yazdığı bir de defter buldu.

TORBACI ÇİFT TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

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Operasyon kapsamında aramaların ardından evde yakalanan torbacı Münevver D. gözaltına alınarak evde bulunan uyuşturucu maddelerle birlikte Esenler Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.
Firar konumunda olan torbacının eşi Salih D. ise avukatıyla birlikte savcılığa gelerek teslim oldu.
Torbacı çift işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Esenler narkotik operasyonu torbacı

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