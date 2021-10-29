HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Polisi kandıramadı! Kadının yalanını vatandaşlar ortaya çıkardı

Polisi kandıramadı! Kadının yalanını vatandaşlar ortaya çıkardı

29.10.2021 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille çarpışan ve tekeri kopan ticari araç, 310 metre gittikten sonra durabildi. 1 kişinin yaralandığı kazanın ardından, olay yerine ticari taksiyle geldiği belirtilen kadın, aracı kendisinin kullandığını iddia etti. Araştırma yapan trafik polisleri, kadına karakola götürüleceğini söyleyince, aracı kullanan şahıs, eşinin değil kendisinin aracı kullandığını itiraf etti.

Polisi kandıramadı! Kadının yalanını vatandaşlar ortaya çıkardı

Kaza, Antalya-Alanya D-400 Karayolu Manavgat Çevreyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden gelip Alanya istikametine gitmekte olan Özcan Sert’in kullandığı otomobil, Manavgat Sorgun-Otogar Köprülü kavşağını geçtikten sonra tali yola geçmek isterken, yan yoldan gelen Ali Ceviz’in kullandığı ticari araç ile çarpıştı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Mustafa Şanlı yaralanırken, sol ön tekeri kopan ticari araç, tekerinin biri olmadan yaklaşık 310 metre gittikten sonra durabildi.

Kaza yapan araçlar yol ortasında kalırken, kazaya yoldan geçmekte olan jandarma ekibi müdahale etti. Jandarma ekibi, aralarında 310 metre mesafe bulunan araçlar çevresinde gerekli önlemleri alarak başka kazaların yaşanmasının önüne geçti.

kaza3

OLAY YERİNE TAKSİYLE GELDİ, YALAN BEYANDA BULUNDU

Kazanın ardından olay yerine gelen trafik polisleri sürücüleri alkol kontrolü için çağırırken, sürücünün eşi olduğu bildirilen bir kadın, aracı kendisinin kullandığını söyledi. Kazayı gören vatandaşlar, aracı kullandığını söyleyen kadının kazadan hemen sonra bir ticari taksi ile olay yerine geldiğini söylemesi üzerine trafik polisleri kadına aracı kullanıp kullanmadığını yeniden sordu. Kadın kendisinin kullandığı konusunda ısrarcı olunca trafik polisleri kadına yanlış bilgi vermek ve polisi yanıltmaktan karakola götürüleceğini söyleyince, Ali Ceviz, aracı kendisinin kullandığını itiraf etti. Yapılan alkol kontrolünde Ali Ceviz’in alkollü olduğu, bundan dolayı böyle bir işe giriştikleri belirlendi.

Alkollü sürücü Ali Ceviz’e alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye atmaktan ve muayenesi geçmiş araç kullanmaktan bin 656 TL para cezası uygulanırken, sürücü belgesine de 6 aylığına el konuldu.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sembol haline gelmişti! Yeni trendSembol haline gelmişti! Yeni trend
Ekim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacakEkim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacak
17 yıldır bu hastalıkla mücadele ediyordu! "En çok su içmeyi özlemişim"17 yıldır bu hastalıkla mücadele ediyordu! "En çok su içmeyi özlemişim"
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya Manavgat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Facebook adını değiştirdi

Facebook adını değiştirdi

Resmî Gazete'de yayımlandı! 6 kişi ile 7 kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Resmî Gazete'de yayımlandı! 6 kişi ile 7 kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Şantaj yaparak 5 milyon lira isteyen gazeteci tutuklandı

Şantaj yaparak 5 milyon lira isteyen gazeteci tutuklandı

Muz yeme provokasyonunda sınır dışı edileceklerin sayısı artıyor

Muz yeme provokasyonunda sınır dışı edileceklerin sayısı artıyor

Gelin kaynana kavgasına Esra Erol'un kocası da katıldı!

Gelin kaynana kavgasına Esra Erol'un kocası da katıldı!

Cüneyt Arkın "Eski mutlu günler" notuyla paylaştı! "Şampiyonlar Ligi gibi kadro"

Cüneyt Arkın "Eski mutlu günler" notuyla paylaştı! "Şampiyonlar Ligi gibi kadro"

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

5'inci görüşmede yeni gelişme! 6 parti anlaştı

5'inci görüşmede yeni gelişme! 6 parti anlaştı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Akşener'den, "Hayır" oyu veren vekille ilgili açıklama

Akşener'den, "Hayır" oyu veren vekille ilgili açıklama

Antalya'daki falezlerde feci ölüm!

Antalya'daki falezlerde feci ölüm!

Küçük kızlara fuhuş yaptıran çetenin lideri bakın kim çıktı

Küçük kızlara fuhuş yaptıran çetenin lideri bakın kim çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.