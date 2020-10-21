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Polisi karşısında gören hırsızdan ilginç soru, "Bizi nasıl buldunuz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2020 12:46 | Son Güncelleme

Zonguldak Alaplı ilçesinde, farklı İlçe adreslerden 3 motosiklet çalan 2 şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı.

Polisi karşısında gören hırsızdan ilginç soru, "Bizi nasıl buldunuz"

Zonguldak Alaplı ilçesinde, farklı İlçe adreslerden 3 motosiklet çalan 2 şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı. Hırsızların titiz çalışan Alaplı asayiş ekiplerine ilk sözleri “Bizi nasıl buldunuz” olması dikkat çekti.
Zonguldak Alaplı ve Ereğli İlçelerinde bir ay içerisinde art arda meydana gelen 2 motosiklet hırsızlığı, polis ekiplerini harekete geçirdi. En son olayda Alaplı ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallerinde yaşanan motosiklet hırsızlıkları üzerine Asayiş ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameraları ile görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ekipler, 2 şüphelinin kimliklerini belirledi. Y.T (15), K.D (17) isimli zanlılar polis ekiplerinin çalışma sonucu düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularında çaldıkları 2 motosikleti 2’sini sattıklarını itiraf etti. Bulunan motosikletler sahiplerine teslim edilirken, emniyette ifadelerine başvurulan şüphelilerden 2’si savcılık kararıyla serbest kaldı. Y.T (15), K.D (17) adlı zanlılar ise ‘nitelikli hırsızlık’ suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi. Zanlılar mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Motosiklet Hırsızları, dikkat çekmemek için Alaplı’dan çaldıkları 2 motoru Alaplı Balıkçı Limanından Balıkçı Tekne yoluyla Ereğli İlçesine getirdiklerini ve bu yolla dikkat çekmediklerini ve arkalarında iz bırakmadıklarını zanneden şüphelileri takibe alan Alaplı Asayiş ekipleri, yaptıkları detaylı araştırma neticesinde şüphelilere ait Alaplı ve Ereğli ikamet adreslerine baskın düzenledi. Polisi karşısında gören şüphelilerin polis ekiplerine "Bizi nasıl buldunuz?" dediği öğrenildi.

Polisi karşısında gören hırsızdan ilginç soru,

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