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Polisi karşısında görünce karısını bırakıp kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2020 14:11 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda durdurulan ticari araçta bulunan uyuşturucu taciri karısını araçta bırakarak kaçarken, operasyonda 30 paket içime hazır esrar ile 9 paket yeşil reçeteli sentetik hap ele geçirildi.

Polisi karşısında görünce karısını bırakıp kaçtı

Operasyon, kent merkezinde yapıldı. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Esentepe Mahallesi’nde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler bir süre yaptığı takibin ardından N.T. isimli şahsı gözaltına aldı. Şahsın üst aramasında içime hazır 5 paket esrar ele geçirildi.

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Olayın peşini bırakmayan polis şahsın birlikte çalıştığı öne sürülen Ö.T.’yi yanındaki eşi K.E., ile takibe aldı. Şahısların bindikleri ticari taksiyi Vilayet kavşağında durduran ekipler arama yaptıkları esnada Ö.T. karısını araçta bırakıp kaçtı. K.E.’nin üst aramasında 25 paket esrar, şüphelilerin kaldıkları eve yapılan baskında ise 9 paket yeşil reçeteli sentetik hap, 6 gram esrar ve uyuşturucu paketleme kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Ö.T.’nin yakalanması için başlatılan çalışma devam ediyor.

İHA

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