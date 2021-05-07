HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Polisi karşısında görünce uyuyor numarası yaptı

Polisi karşısında görünce uyuyor numarası yaptı

07.05.2021 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 22 adrese kumar baskını düzenlendi. Basın yapılan adreslerden birinde, bazı kişilerin merdiven altına saklanması ve bir kişinin de kanepede uyuyor numarası yapması dikkat çekti.

Adana İl Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, koronavirüs pandemisinde tam kapanmayla birlikte bazı adreslerde kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.

22 ADRESE OPERASYON

Bu tespit üzerine harekete geçen ekipler, kumarhaneye çevrilen ev ve kapalı olması gerekirken kıraathanelerin de aralarında bulunduğu 22 adrese operasyon düzenledi.

Polisin baskın yaptığı adreslerde suçüstü yapılan 277 kişiye kumar oynamak ve pandemi kurallarını ihlalden 783 bin 874 lira para cezası uygulandı. Adreslerde yapılan aramalarda para yerine geçen çok sayıda pul, poker masası, oyun kağıtları ve 14 bin 470 lira paraya el koyuldu. Ayrıca 22 kişiye de kumar oynatmak ve yer temin etmekten adli işlem yapıldı.

MERDİVEN ALTINDA GİZLENMİŞLER

Polis, baskın yaptığı bir adresin kapısını çaldı ancak içeridekiler kimse yokmuş gibi yapıp kapıyı açmadı. Kapısını koçbaşıyla kırdığı iş yerine giren polis, içerideki bazı kişilerin merdiven altında saklandıklarını ve gizli geçitten kaçmaya çalıştıklarını belirledi.

UYUYOR NUMARASI YAPTI

Öte yandan aynı adreste bir kişinin uyuyor numarası yapması da dikkat çekti.

ADANANA

Polisi şaşkına çeviren kumar baskınıPolisi şaşkına çeviren kumar baskını

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Erzurum'un nimeti! Palandöken'de 61 bin metreküp kar saklanacakErzurum'un nimeti! Palandöken'de 61 bin metreküp kar saklanacak
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
polis Adana

En Çok Okunan Haberler

Bakan Elvan'dan 128 milyar dolar açıklaması

Bakan Elvan'dan 128 milyar dolar açıklaması

Bakan Soylu'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Bakan Soylu'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Bu etin kilosu 10 bin lira!

Bu etin kilosu 10 bin lira!

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan, Sedat Peker'in iddialarına yalanlama

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan, Sedat Peker'in iddialarına yalanlama

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Varank gökyüzündeki esrarengiz ışıkların sebebini açıkladı

Bakan Varank gökyüzündeki esrarengiz ışıkların sebebini açıkladı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bakan Koca aşı anlaşmalarını açıkladı

Bakan Koca aşı anlaşmalarını açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Sinop’ta nöbetçi optisyen uygulaması başladı

Sinop’ta nöbetçi optisyen uygulaması başladı

Sosyal medya '128 dolar' paylaşımlarını konuşuyor

Sosyal medya '128 dolar' paylaşımlarını konuşuyor

Tek tek tespit edildi! Markete çocuklarıyla gidenlere ceza yağdı

Tek tek tespit edildi! Markete çocuklarıyla gidenlere ceza yağdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.