Polisi makasla öldürmeye çalıştı! Mahkeme heyetinin sorusuna bakın ne cevap verdi

Olay, 5 Temmuz 2020 tarihinde Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, E.İ.V. (17), polis merkezinin bahçesindeki polis memuru M.G.'nin yanına giderek, 'seni öldürmem lazım' deyip, elindeki makasla M.G.'nin karnına ve göğsüne saplamaya çalıştı. Polis memuru, genç kızın elinden makası almaya çalıştığı esnada ise şüpheli E.İ.V.'nin parmağı kesildi. Sanığın elindeki makası alan polis memuru M.G., sanık E.İ.V'yi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

'BİR ŞEY SÖYLEYEMEM, SÖZ VEREMEM'

'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürmeye teşebbüs etme' suçundan yargılanan sanık E.İ.V.'nin Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanmasına devam edildi. Savunmasında olay gününü anlatan sanık, "Polislerin hakkımda konuştuğunu hissettim. Olay tarihinde polis memuruna makas ile saldırdığım doğrudur. Onu öldürürsem artık beni takip etmeyeceğini düşündüm. Polislerin beni takip ettiğini düşünüyorum. Ben bir kez intihar etmeye çalıştım. İntihar girişimimden sonra 3 kez hastanede tedavi gördüm. Saldırdığım polis memurunu tanımıyorum. Bir daha öyle bir şey yapar mıyım? Bilmiyorum. Bir şey söyleyemem, söz veremem" dedi.