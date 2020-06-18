HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Polisi protesto eden kadının bebeğini polis kurtardı

Polisi protesto eden kadının bebeğini polis kurtardı

DÜNYA HABERLERİ  | 18.06.2020 15:05 | Son Güncelleme

ABD’de polis şiddeti protestolarına katılan bir kadın, protesto sırasında 11 aylık bebeğinin nefessiz kalması sonucu polisten yardım istedi.

Olaya müdahele eden polis, bebeğin nefes almasını sağlarken, o anlar güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi.

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Palmdale şehrinde polis şiddeti protestolarına 11 aylık bebeğiyle katılan bir kişi ile polis arasındaki ilginç diyalog şaşkınlığa neden oldu. Bebeği nefessiz kalan bir kişi, yardım için protestoda görevli bir polis memuruna gitti. Kadını ve bebeğini fark eden polis memuru Cameron Kinsey hemen kadının yanına giderek, bebeğe ilk yardımda bulundu. Kinsey, parmağını kullanarak bebeği kusturdu, daha sonra tekrar nefes alabilmesini sağladı.

BEBEĞİN MADENİ PARA YUTTUĞU ANLAŞILDI

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri ise bebeği tedavi için hastaneye kaldırdı. Hastanede bebeğin bir madeni para yuttuğu ve paranın da bebeğin boğazında takılarak, nefes almasını engellediği anlaşıldı. Bebeği nefessiz kalan kadın ise polise teşekkür ettiği ve eylemlere katılmaktan vazgeçtiği ifade edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Çukur'un yıldızından ilk aşk pozu! Beğeni yağdı Çukur'un yıldızından ilk aşk pozu! Beğeni yağdı
Vahşi hayvan pazarlarında farklı koronavirüs türleri bulunduVahşi hayvan pazarlarında farklı koronavirüs türleri bulundu
2020 – 2021 yılı 1. sınıfa başlama yaşı kaç oldu? 2020 – 2021 yılı 1. sınıfa başlama yaşı kaç oldu?
1/

En Çok Okunan Haberler

Tepki çekti! O kelimeyi sansürlediler

Tepki çekti! O kelimeyi sansürlediler

Flaş açıklamalar! 'Mobbingle ilgili...'

Flaş açıklamalar! 'Mobbingle ilgili...'

LGS ve YKS günlerinde sınırlı bir sokağa çıkma yasağı olacak

LGS ve YKS günlerinde sınırlı bir sokağa çıkma yasağı olacak

Bakan Soylu'dan Saygı Öztürk'e çok sert tepki!

Bakan Soylu'dan Saygı Öztürk'e çok sert tepki!

Bakan Selçuk'tan LGS ile ilgili flaş açıklama

Bakan Selçuk'tan LGS ile ilgili flaş açıklama

Bantla sardığı başına poşet geçirdi, boğazını keserek intihar etti

Bantla sardığı başına poşet geçirdi, boğazını keserek intihar etti

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Sosyal medya fenomeni üvey oğlundan hamile kaldı

Sosyal medya fenomeni üvey oğlundan hamile kaldı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Hafter sözcüsü itiraf etti: İlerleme durdurulacak dediler

Hafter sözcüsü itiraf etti: İlerleme durdurulacak dediler

Diğer Haberler
Irak'tan Türkiye'ye 'birliklerini geri çek' notası

Irak'tan Türkiye'ye 'birliklerini geri çek' notası

Dünyanın yüzde 1'i yerinden edildi

Dünyanın yüzde 1'i yerinden edildi

Vahşi hayvan pazarlarında farklı koronavirüs türleri bulundu

Vahşi hayvan pazarlarında farklı koronavirüs türleri bulundu

Balıktan virüs geçer mi?

Balıktan virüs geçer mi?

Salgının sıfır noktasında o etin satışı devam ediyor!

Salgının sıfır noktasında o etin satışı devam ediyor!

Bu kadarına da pes! Tabuttan 300 kilo kokain çıktı

Bu kadarına da pes! Tabuttan 300 kilo kokain çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.