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Polisi şaşırtan manzara

07.01.2021 00:39 | Son Güncelleme:
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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan araç, park halindeki iki araca çarparak durdu.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan araç, park halindeki iki araca çarparak durdu. Ekiplerin araçta yaptığı aramada bagaj kısmında çok sayıda güvercin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan Bulvarı üzerinde uygula yapan ekipler, durumundan şüphelendiği 38 VU 582 plakalı aracı durdurmak istedi. Polisin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan araç, bir süre devam eden kovalamacanın ardından Hürriyet Mahallesi’ne bağlı Filiz Sokak üzerinde park halinde bulunan iki araca çarparak durabildi. Ekipler aracın içerisinde bulunan 2 kişiyi kıskıvrak yakalarken, şüpheli bir şahısta kaçtı. Araçta yapılan aramada ise bagaj kısmında çok sayıda güvercin bulundu. Ekipler güvercinleri alarak polis otosuna koydu. Şüpheli araçta çekici ile kaldırıldı.

Öte yandan, gözaltına alınan 2 kişi de sağlık kontrolü sırasında kendilerini görüntüleyen gazetecilere ’Hangi kanalda çıkacağız’, ’Boydan fotoğrafımı atar mısın?’ diye sordu.

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