Polisi şehit eden alkollü sürücü adliyeye sevk edildi

Denizli’de alkollüyken direksiyon başına geçen ve polis aracına çarpması sonucu 49 yaşındaki polis memuru Yücel Başpınar’ın şehit olmasına neden olan sürücü, tekrar gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Geçtiğimiz hafta sonu Pamukkale ilçesi Yunus Emre Mahallesi’nde devriye görevi icra eden ve polis memuru Süleyman T. idaresindeki 20 A 7551 plakalı polis aracı ile Aykut M. yönetimindeki 20 DM 567 plakalı otomobil, Barboros Caddesi Kavşağında çarpıştı. Kazada polis memurları Süleyman T. ve Yücel Başpınar ile otomobil sürücüsü Aykut M. yaralandı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, polis memuru Başpınar tedavi gördüğü Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde dün gece kurtarılamayarak şehit düştü.

Başpınar’ın şehit olduğu kazaya neden olan ve olay günü yapılan incelemelerde 1,33 promil alkollü olduğu belirlenen Aykut M. ise olayın ardından geçtiğimiz Pazartesi günü sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Başpınar’ın dün gece şehit düşmesinin ardından Aykut M. hakkında tekrar gözaltı kararı verildi. Gece geç saatlerde gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahsın öğlen saatlerinde tekrar mahkeme çıkarılması bekleniyor.



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