HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Polisi şehit eden saldırgan tüyler ürperten cinayetin zanlısı çıktı

Polisi şehit eden saldırgan tüyler ürperten cinayetin zanlısı çıktı

03.12.2020 14:11 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta 1 polis memurunu şehit eden 1 polis memurunu da yaraladıktan sonra kaçan saldırgan Muhammet Karataş’ın Antalya’daki tüyler ürperten cinayete karıştığı ortaya çıktı.Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Antalya’da bir cinayetten aranan Muhammet Karataş’ın (22) Gaziantep’ten İsmetpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi civarında olduğunu belirlemesi üzerine operasyon düzenledi.

Kahramanmaraş’ta 1 polis memurunu şehit eden 1 polis memurunu da yaraladıktan sonra kaçan saldırgan Muhammet Karataş’ın Antalya’daki tüyler ürperten cinayete karıştığı ortaya çıktı.
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Antalya’da bir cinayetten aranan Muhammet Karataş’ın (22) Gaziantep’ten İsmetpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi civarında olduğunu belirlemesi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda polis memurlarından birini şehit eden diğerini yaralayan Muhammet Karataş’ın Antalya’da 6 gündür kayıp olduğu bildirimiyle polis tarafından aranırken ormanlık alanda el ve ayakları bağlı toprağa gömülü halde bulunan Aykut Çakal’ın (24) katil zanlılarından biri olduğu ortaya çıktı.
Karataş’ın aranmaya başlandığı sırada Gaziantep’te olduğu, oradan Kahramanmaraş’a geçtiği öğrenildi.
Bu arada, olayın meydana geldiği otel önünde polislerin çalışması sürüyor. Ekiplerin aranan şahsın yakalanması için başlattığı geniş çaplı çalışma da devam ediyor.
Öte yandan, olayın görgü tanığı esnaf ise silah sesleri sonrası polise bilgi verdiklerini ve olay yerine çok sayıda polisin geldiğini, şüphelinin de kaçtığını söylediler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
Misafirliğe gitmek yasak mı?Misafirliğe gitmek yasak mı?
Nagehan Alçı hakkında hapis istemi! Dava başladıNagehan Alçı hakkında hapis istemi! Dava başladı
1/

En Çok Okunan Haberler

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Siirt'te şiddetli deprem!

Siirt'te şiddetli deprem!

Tartışma yaratan sözlerinin ardından istifa etti

Tartışma yaratan sözlerinin ardından istifa etti

2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!

2021 zamlı memur maaşları belli oluyor!

Yasak vakti sokağa çıkan boksör dehşet saçtı

Yasak vakti sokağa çıkan boksör dehşet saçtı

Korona neden ağrı yapıyor? İlk kez görüntülendi

Korona neden ağrı yapıyor? İlk kez görüntülendi

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması! Tarih verdi

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması! Tarih verdi

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Çalışmalar başladı! Gerçekleşirse dünyada ilk olacak

Çalışmalar başladı! Gerçekleşirse dünyada ilk olacak

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İstiklal Caddesi'nde genç kadının yaptığını gören şaştı kaldı!

İş yerinde kendini astı, bıraktığı not kahretti

İş yerinde kendini astı, bıraktığı not kahretti

Diğer Haberler

Siirt'teki deprem sonrası korkutan açıklama: 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir

Korkutan açıklama: 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir

Misafirliğe gitmek yasak mı? Evde gün yapmak, mevlit okutmak ve yılbaşı kutlamak yasak mı?

Misafirliğe gitmek yasak mı?

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı programda CHP'yi eleştiren muhtarlar derneği başkanı: Tek bir pişmanlığım yok

Kılıçdaroğlu'nun katıldığı programda CHP'yi eleştirmişti: Yeni açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na manevi tazminat davası

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na dava

Nagehan Alçı hakkında hapis istemi! Dava başladı

Nagehan Alçı hakkında hapis istemi! Dava başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gidecek

Erdoğan'dan Azerbaycan'a kritik ziyaret

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.