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Polisi şehit eden saldırganlar cinayet şüphelileri çıktı

24.10.2022 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Silivri'de Komiser Yardımcısı Alim Nar'ı şehit eden şüphelilerin Avcılar'da işlenen Recep Esvet cinayetinin şüphelileri olduğu ortaya çıktı. Polis ekiplerince uzun zamandır aranan Turan Taş, oğlu Nihat Taş ve onların gizlenmesine yardım eden Can Erseven gözaltına alındı.

Polisi şehit eden saldırganlar cinayet şüphelileri çıktı

Olay, 4 Eylül'de Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde meydana geldi. Nihat Taş'a ait çay ocağı ve berber dükkanına bir otomobille gelen 4 kişi, iş yeri sahibinin adını söyleyerek, nerede olduğunu sordu. Gruptakilerden biri silah çekince, iş yeri sahibi Nihat Taş silahla karşılık verdi. Silahla çatışmada Recep Esvet hayatını kaybederken; Mehmet Taş, Murat Çopur ve Ayhan Çağrı Çevik yaralandı. Olayın ardından şüpheliler Nihat Taş ve babası Turan Taş kayıplara karıştı.

OPERASYONDA ŞEHİT OLDU

Zanlıların yakalanması için çalışmalarına devam eden Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Silivri'de bir adreste saklandığını belirledi. Buraya operasyon düzenleyen polis, zanlıların kaldığı evin kapısını çaldı. Kapıyı açan zanlılardan Nihat Taş, tabancayla kapıdaki komiser yardımcısı Alim Nar'a ateş etti. Ağır yaralanan Nar kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Meslektaşları şehit olan polis ekipleri, Nihat Taş babası Turan Taş ve onları saklayan Can Erseven'i gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

DHA

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