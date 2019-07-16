Polisi şehit eden sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Şehidin eşi Dilek ve oğlu Ahmet Kaan Odabaşı, davanın bir an önce karara bağlanmasını ve sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Sanık Develi, ilk celse verdiği savunmasında, D.E. ile gönül ilişkisi olduğunu, bu ilişkilerini öğrenen D.E'nin eşi A.E. tarafından tehdit edildiğini ve olay gecesi polis memurlarını bu kişinin adamları zannettiğini öne sürmüştü.

Merkez Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Kolej Caddesi'nde 5 Şubat'ta kimliğini kontrol etmek istediği şüphelinin silahlı saldırısı sonucu başından ağır yaralanan ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan polis memuru İlhan Odabaşı, 25 gün sonra şehit olmuştu.

