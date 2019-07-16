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Polisi şehit eden sanığa ağırlaştırılmış müebbet

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 16:23 | Son Güncelleme

Kayseri'de kimliğini kontrol etmek isteyen polis memurunu tüfekle şehit eden sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kimliğini kontrol etmek isteyen polis memurunu pompalı tüfekle ateş açıp şehit eden sanığa, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Mustafa Develi, şehit İlhan Odabaşı'nın müşteki eşi Dilek Odabaşı, oğlu Ahmet Kaan Odabaşı ve olay gecesi şehidin yanında olan meslektaşı müşteki Şeref Kurt hazır bulundu.

Savcı, mütalaasını yineleyerek sanığın cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme başkanı, sanık avukatının yaptığı mazeret dilekçesinin davayı sürüncemede bırakmaya yönelik olduğunu belirterek reddetti. Sanığa, barodan avukat tahsis edildi.

Şehidin eşi Dilek ve oğlu Ahmet Kaan Odabaşı, davanın bir an önce karara bağlanmasını ve sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Sanık Develi ise son savunmasını avukatı huzurunda yapmak istediğini, başka avukat istemediğini belirtti.

Mahkeme heyeti, sanık Develi'ye, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahla tehdit" suçundan 2,5 yıl ve "yaralama" suçundan 4 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Sanık Develi, ilk celse verdiği savunmasında, D.E. ile gönül ilişkisi olduğunu, bu ilişkilerini öğrenen D.E'nin eşi A.E. tarafından tehdit edildiğini ve olay gecesi polis memurlarını bu kişinin adamları zannettiğini öne sürmüştü.

Merkez Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Kolej Caddesi'nde 5 Şubat'ta kimliğini kontrol etmek istediği şüphelinin silahlı saldırısı sonucu başından ağır yaralanan ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan polis memuru İlhan Odabaşı, 25 gün sonra şehit olmuştu.

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