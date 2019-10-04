Polisi şehit eden sanık için adli tıptan yeniden rapor alınacak

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Akyurt ilçesinde, otomobiliyle 3 kişiye çarpıp kaçtıktan sonra polis kontrol noktasında durmayarak, polis memuru Mevlüt Metin'i (54) ezerek şehit eden Seyit Çamran Kalaycı'nın (30) kanında, alkol ve uyuşturucuya rastlanmadı. Şehit polisin yakınlarının talebi üzerine, 'kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Kalaycı için İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan yeniden rapor alınacak.

6 Mayıs'ta meydana gelen olayda Seyit Çamran Kalaycı, Akyurt ilçesi Balıkhisar Mahallesi'nde 06 EF 1423 plakalı otomobiliyle önce Nesibe Çiçek'e, ardından Saracalar Mahallesi'nde Zeynep Yüksel'e, son olarak da Otonomi 2'nci kapı önünde Ali Yavuz'a çarparak yaraladı. Kazaların ardından kaçarak yoluna devam eden Kalaycı, Ankara Çankırı Yolu Karyağdı Mevkii'ndeki polis kontrol noktasında 'dur' ihtarında bulunan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mevlüt Metin'e çarptı. Polis memuru şehit olurken, kaçmaya devam eden Kalaycı, yapılan takip sonunda yakalanarak, gözaltına alındı.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Kalaycı hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

KANINDA ALKOL VE UYUŞTURUCU MADDE ÇIKMADI

Ankara 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Seyit Çamran Kalaycı ile şehit polis memuru Mevlüt Metin’in yakınları ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı Hasan Şatır, sanığın 3 kişiyi yaralaması ile ilgili yürütülen soruşturmanın da tamamlandığını, Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nca sanık hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla hazırlanan iddianamenin, kendi dosyalarıyla birleştirilmesine karar verildiğini belirtti.

Başkan Şatır, Ankara Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi'nden gelen raporda, sanığın yakalandıktan sonra alınan kan örneklerinde, uyuşturucu madde ve alkol bulunmadığının bildirildiğini kaydetti. Ayrıca sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için ilgili hastaneye yazılan müzekkereye cevap gelmediğini ifade etti.

YENİDEN RAPOR İSTENİLECEK

Mevlüt Metin'in yakınlarının avukatı, birleştirme kararının mahkemenin takdiri olduğunu ancak Ankara Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporu kabul etmediklerini söyledi. Avukat, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istenilmesini talep etti.

Sanık avukatı ise, birleştirme kararına itiraz ederek, "İşlenen suç taksirle yaralama olarak değerlendirilmeli. Mahkemeniz yetkisizlik kararı verip, dosyayı Akyurt Asliye Ceza Mahkemesi’ne göndermeliydi. Adli Tıp Kurumu raporuna ise bir diyeceğimiz yok" diye konuştu.

Mahkeme, suçun zincirleme meydana gelmesi nedeniyle dosyanın birleştirildiğini, bu nedenle yaralama olayının mağdurlarının bir sonraki duruşmada hazır edilmelerine karar verdi.

Ayrıca İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan yeniden rapor istenilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

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