Polisi şehit eden sürücünün yargılanmasına başlandı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Bulancak ilçesinde yol uygulaması sırasında çarptığı iki polis memurundan birinin ölümüne, diğerinin yaralanmasına sebep olan sürücünün yargılanmasına başlandı.
Giresun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında, 25 Kasım 2018'de otomobille çarptığı polis memurları İmdat Berçin'in şehadetine, Ferhat Çarlı'nın yaralanmasına yol açan tutuklu sanık Emre K. ile şehit polisin yakınları hazır bulundu.
Duruşmada, Emre K'nin ilk ifadesi alınırken bazı tanıklar da dinlendi.
Mahkeme heyeti, sanık Emre K'nin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı eksikliklerin giderilmesi ve başka tanıkların dinlenmesi için 12 Temmuz'a erteledi.
Giresun'un Bulancak ilçesinde kara yolunda gerçekleştirilen uygulama sırasında çarptığı iki polis memurundan birinin ölümüne, diğerinin yaralanmasına sebep olan sürücü Emre K. hakkında "olası kastla öldürme-olası kastla silahla basit yaralama" suçlamasıyla dava açılmıştı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum