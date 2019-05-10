Polisi şehit eden sürücüye 20 yıla kadar hapis istemi

Konya'da alkollü kullandığı otomobille çarptığı araçtaki bir polisin şehit olmasına, 4 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla tutuklanarak hakkında dava açılan sürücünün yargılanmasına devam edildi.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Muhammed Ali Toraman (25), şehit polis memuru Ali Teke'nin yakınları, yaralanan polis memurları Yaşar Orman (37) ve Mevlüt Boğaz ile taraf avukatları katıldı.

"Bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya sebep olma" suçundan hapsi istenen Toraman, savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Savcılıkta verdiği ifadeleri hatırlamadığını öne süren Toraman, "Kaza anını hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda cezaevindeydim. Araçta bulunan ve daha sonra müşteki tanık olarak duruşmaya katılan Muazzez Y'nin ismini Derya olarak hatırlıyorum. Olay günü buluştuğumuzu hatırlamıyorum." şeklinde savunma yaptı.

Toraman, Muazzez Y. ile araçta alkol alıp almadıklarını da hatırlamadığını ileri sürerek, beraatini talep etti.

Kazadan sonra hastanede tedavi gördüğünü ifade eden Toraman, "Böyle bir olay yaşandığı için çok pişmanım, daha önce hiç kaza yapmadım." dedi.