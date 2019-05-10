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Polisi şehit eden sürücüye 20 yıla kadar hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 11:00 | Son Güncelleme

Konya'da alkollü kullandığı otomobille çarptığı araçtaki bir polisin şehit olmasına, 2'si polis 4 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa, duruşma savcısı, 3 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi

Konya'da alkollü kullandığı otomobille çarptığı araçtaki bir polisin şehit olmasına, 4 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla tutuklanarak hakkında dava açılan sürücünün yargılanmasına devam edildi.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Muhammed Ali Toraman (25), şehit polis memuru Ali Teke'nin yakınları, yaralanan polis memurları Yaşar Orman (37) ve Mevlüt Boğaz ile taraf avukatları katıldı.

"Bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya sebep olma" suçundan hapsi istenen Toraman, savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Savcılıkta verdiği ifadeleri hatırlamadığını öne süren Toraman, "Kaza anını hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda cezaevindeydim. Araçta bulunan ve daha sonra müşteki tanık olarak duruşmaya katılan Muazzez Y'nin ismini Derya olarak hatırlıyorum. Olay günü buluştuğumuzu hatırlamıyorum." şeklinde savunma yaptı.

Toraman, Muazzez Y. ile araçta alkol alıp almadıklarını da hatırlamadığını ileri sürerek, beraatini talep etti.

Kazadan sonra hastanede tedavi gördüğünü ifade eden Toraman, "Böyle bir olay yaşandığı için çok pişmanım, daha önce hiç kaza yapmadım." dedi.

Bunun üzerine mağdur tarafın avukatı söz alarak, sanığın alkollü araç kullanmak, hız ihlali, yolda makas atmak ve kırmızı ışık ihlallerinden suç kaydının bulunduğunu belirtti.

Sanık avukatı ise kazanın ardından Toraman'ın 13 gün komada kaldığını dile getirerek, sanığın kazayı kasten yapmadığını ileri sürdü.

Avukat savunmalarının ardından tekrar söz alan Toraman, "Bu olayda bir kimsenin hayatı söz konusu. Şu mübarek ayda yemin ederim olayı hatırlamıyorum. Yalan söylemiyorum." ifadelerini kullandı.

Ardından mütalaasını açıklayan savcı, sanığın "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya sebep olma" suçunu işlediği göz önüne alınarak, 3 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Konya'da Yaşar Orman (37) idaresindeki 42 DIB 73 plakalı polis aracına, Fetih Caddesi ile Karakayış Caddesi'nin kesiştiği kavşakta 8 Aralık 2018'de, Muhammed Ali Toraman'ın (25) kullandığı 42 FKG 63 plakalı otomobil çarpmıştı. Kazada polis memuru Ali Teke şehit olmuş, 2'si polis 4 kişi yaralanmıştı.

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