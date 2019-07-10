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Polisi şehit eden taksici, "Ailem mağdur" diyerek tahliyesini istedi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 11:03 | Son Güncelleme

Bursa’da bir polis memurunun şehit olduğu kazanın ardından tutuklu yargılanan taksi şoförü, “Ailem mağdur durumda, tahliyemi istiyorum” dedi.Kaza Kükürtlü Caddesi üzerinde meydana geldi.

Polisi şehit eden taksici, "Ailem mağdur" diyerek tahliyesini istedi

Bursa’da bir polis memurunun şehit olduğu kazanın ardından tutuklu yargılanan taksi şoförü, “Ailem mağdur durumda, tahliyemi istiyorum” dedi.
Kaza Kükürtlü Caddesi üzerinde meydana geldi. Yunus timinde görevli polis memuru Sezer Berktaş’ın kullandığı 16 A 4886 plakalı motosiklet, taksi durağından çıkmak için manevra yapan Sıtkı Dağ’ın kullandığı 16 T 0360 plakalı taksiyle çarpıştı. Kazada, polis memurları Sezer Berktaş ve Hayrettin Yılmaz ile taksi şoförü Sıtkı Dağ yaralandı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan polis memurlarından Hayrettin Yılmaz’ın kazadan 2 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. 2 yıllık polis memuru Yılmaz’ın organları, ailesi tarafından bağışlandı. Yılmaz’ın kalbi ve akciğeri Ankara’da 2 hastaya, karaciğer ve böbrekleri ise Bursa’da 3 hastaya nakledildi. Kazada yaralanan taksi şoförü Sıtkı Dağ ise tedavisinin ardından tutuklandı.
Olaydan sonra kazayla ilgili Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava kapsamında tutuklu sanık Sıtkı Dağ ile müşteki sanık polis memuru Sezer Berktaş yeniden hakim karşısına çıktı.
Taksi şoförü Sıtkı Dağ hakkında Bursa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ’taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak’ suçundan 2 yıldan 15 yıla, polis memuru Sezer Berktaş hakkında da ’taksirle ölüme neden olmak’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davaya tutuklu sanık Sıtkı Dağ ile taraf avukatları katılırken, tutuksuz sanık Sezer Berktaş ise katılmadı. Berktaş’ın avukatının duruşmaya mazeret dilekçesi verdiği belirtildi.
Taksi sürücüsü Sıtkı Dağ’ın avukatı Ali Demir, müvekkilinin uzun süredir tutuklu olduğunu, tanık olarak dinlenecek Murat Özdem’in ifadesinin dosyaya ve delillere fazla etkisi olmayacağını, kesini rapor için beklenecek sürenin mağduriyete sebep olacağını belirterek, tutuklu olan müvekkilinin adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesini talep etti. Sanık Sıtkı Dağ, avukatının savunmasına katıldığını söyleyerek, "Uzun süredir tutukluyum. Ailem mağdur durumda, tahliyemi istiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından Sıtkı Dağ’ın tutukluluk halinin devamına, şahit Murat Özdem’in zorla getirilmesine hükmetti. Mahkeme ayrıca ameliyat geçiren polis memuru Sezer Berktaş için İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan alınacak raporun beklenmesine kadar karar vererek duruşmayı erteledi.

Polisi şehit eden taksici,

Polisi şehit eden taksici,

Polisi şehit eden taksici,

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