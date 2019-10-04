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Polisi şehit eden teröriste yardım eden sanıklara dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 11:13 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde geçen yıl polis memuru Nazım Tuncer'in şehit edildiği saldırıyı gerçekleştiren ve çatışmada yaralanan PKK'lı teröristi tedavi etmeye çalıştıkları, öldüğünde ise gömdükleri iddiasıyla 3 sanık hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı - Biri tutuklu 3 sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Hani ilçesinde geçen yıl polis memuru Nazım Tuncer'in şehit edildiği saldırıyı gerçekleştiren ve çatışmada yaralanan PKK'lı teröristi tedavi etmeye çalıştıkları, öldüğünde ise toprağa gömdükleri iddiasıyla 3 sanık hakkında, 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, çobanlık yapan tutuklu sanık Suphi Ö. ile tutuksuz sanıklar İzzettin Ö. ve Hüseyin Ş. hakkında hazırlanan iddianame 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, 17 Aralık 2018'de Hani ilçesindeki terör saldırısında polis memuru Nazım Tuncer'in şehit olduğu ve bir polis memurunun yaralandığı hatırlatılarak, çatışmada yaralanan teröristin de Lice ilçesi Birlik köyüne doğru kaçtığı hatırlatıldı.

Kaçan teröristlerin yakalanması için söz konusu bölgede güvenlik güçlerince operasyon başlatıldığı ifade edilen iddianamede, köyün yakınlarında bir ağacın altının yeni kazıldığının görüldüğü, bunun üzerine yapılan incelemede brandaya sarılı ceset bulunduğu kaydedildi.

- Çoban teröristin gömülmesine yardımcı olmuş

İddianamede, inceleme sonucu ağacın altına gömülen teröristin "Harun Kop" kod adlı Ayhan Küçükleblebi olduğunun tespit edildiği, köyde çobanlık yapan sanık Suphi Ö'nün tedirgin olduğu ve çelişkili ifadeler verdiğine işaret edildi.

İddianamede, sanık Suphi Ö'nün, şu ifadelerine yer verildi:

"Hayvanlarıma bakarken silahlı 3 kişinin evime doğru geldiğini gördüm. Bu kişiler cenazelerinin olduğunu, defin işlemi yapmaları gerektiğini söyledi. Kabul etmeyince, 'Seni vururuz.' diyerek, tehdit ettiler. Mecbur kaldığım için amcamın boş olan evine götürdük. Bu evde bulunan battaniye ve kendilerinin getirdiği mavi brandaya sardılar. Daha sonra benden istedikleri merdiveni getirdim. Teröristi yükleyip evden çıkardık. Taşırken hava karanlık olduğu için kimse bizi görmedi. Daha sonra cesedi nehir kenarında yamacın ortasındaki çalının dibine gömmek için istedikleri küreği getirdim. Toprağı kazdık, cesedi gömdük, sonra merdiven ve küreği ben aldım. Bana 'Birilerine söylersen seni öldürürüz.' dediler. Daha sonra köyden ayrıldılar."

Sanık Hüseyin Ş'nin yaralı teröristi, tedavi için beraberindeki teröristlerle sanık Suphi Ö'nün evine götürdüğü, sanık İzzettin Ö'nün ise boş bir eve götürmede onlara yardımcı olduğu aktarılan iddianamede, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Evde ateşli silah mermi çekirdeklerinin örgüt mensubunun vücudundan, fikir ve eylem birliği içerisinde hareket eden şüphelilerce tedavi amacıyla çıkarıldığı ancak 'Harun Kop' kod adlı Ayhan Küçükleblebi'nin şüphelilerin çabalarına rağmen kan kaybından öldüğü tespit edilmiştir. Şüpheliler teröristi ağaç dibine gömmüşlerdir. Şüphelilerin terör örgütü PKK/KCK hiyerarşisine dahil olduğuna ve örgütle organik bir bağ kurduğuna ilişkin somut deliller elde edilememekle birlikte üzerilerine atılı suçu işledikleri anlaşılmıştır."

- İstenilen ceza

İddianamede, tutuklu sanık Suphi Ö. ile tutuksuz sanıklar İzzettin Ö. ve Hüseyin Ş. hakkında, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis talep edildi.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, 17 Aralık 2018'de 2 PKK'lı teröristin bulunduğu aracın Hani ilçesi güzergahında seyir halinde olduğu bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince araç takibe alınmış, polis ekiplerinin bulunduğu araca Hani'nin Kalaba yolu Turalı mevkisinde, teröristlerce ateş açılmıştı.

Saldırıda yaralanan ve helikopterle Diyarbakır'daki Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırılan polislerden Nazım Tuncer müdahaleye rağmen şehit olmuştu.

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