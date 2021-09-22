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Polisi şehit edip, 2 kişiyi öldüren sanığa 1'i ağırlaştırılmış 3 kez müebbet

22.09.2021 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da, polis memuru Erman Özcan'ın (37) şehit edilip, Mahmut Ortaç (26) ve Rüstem Ortaç'ın (24) öldürmesiyle ilgili davada tutuklu yargılanan Tuncay Aksu (27), 1'i ağırlaştırılmış 3 kez ömür boyu hapis ile 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemede savunma yapan Aksu, "Yaşanan olaylarda, polisin şehit olduğunu bilmiyordum. O anda kendimi korumak için hareket ettim. Kimsenin ölmesini istemezdim. Adaletinize sığınıyorum." dedi.

Polisi şehit edip, 2 kişiyi öldüren sanığa 1'i ağırlaştırılmış 3 kez müebbet

Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi 8'inci Engin Sokak'ta, geçen yıl 31 Mayıs'ta meydana gelen olayda, iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, iki grubun aile fertleri ve akrabalarının da dahil olmasıyla silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisler, taraflara, biber gazı ve TOMA ile müdahale etti. Bu sırada şüphelilerden birinin pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu saçmalar, Rüstem Ortaç, Mahmut Ortaç, Erdal Bozkurt ve kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru Erman Özcan'a isabet etti. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Başına ve boğazına isabet eden saçmalarla yaralanan, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Erman Özcan, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralanan Mahmut Ortaç ile akrabası Rüstem Ortaç de aynı hastanede hayatını kaybetti.

SİLAHI KULLANAN SABIKALI ÇIKTI

Bursa polisi, Erman Özcan'ın şehit olmasına, Mahmut Ortaç ve Rüstem Ortaç'ın ölümüne neden olan silahı, birçok suçtan kaydı bulunan Tuncay Aksu'nun kullandığını belirledi. Araştırmayı genişleten ekipler, 18 kişiyi gözaltına aldı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında Tuncay Aksu'nun da bulunduğu 5 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrolle serbest kaldı. Sanıklar hakkında 'kamu görevlisini kasten öldürmek', 'adam öldürmek', 'adam öldürmeye teşebbüs', 'yaralamak' ve 'ruhsatsız silah kullanmak' suçlarından Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yargılama sürerken, tutuklu sanıklardan 4'ü tahliye edildi.

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"KİMSEYİ ÖLDÜRMEK İSTEMEDİM"

Tuncay Aksu'nun tutuklu, 17 sanığın ise tutuksuz yargılandığı davayla ilgili duruşmaya devam edildi. Duruşmada tarafların avukatları, tutuksuz sanıklar ile şehit polis Erman Özcan'ın eşi Emine Özcan'ın yanı sıra mağdur ve sanık yakınları hazır bulundu. Duruşmaya cezaevinden SEGBİS ile katılan Tuncay Aksu, “Benim öldürme kastım yoktur. Ben kimseyle kavga etmedim. Bu durumdayken evime 70-80 kişilik bir grup saldırdı. Ben ailemi korumak amaçlı havaya ateş ettim. Kimseye nişan almadım. Dışarısı çok kalabalıktı. Sopayla saldırıp taş atıyorlardı. Dışarı bakma imkanım bile olmadı. Sadece duvara dayanıp, silahımı çapraz tutup, ateş ettim. Silahımı almaya çalışıyorlardı. Yaşanan olaylarda, polisin şehit olduğunu bilmiyordum. O anda kendimi korumak için hareket ettim. Kimsenin ölmesini istemezdim. Adaletinize sığınıyorum. Kimseyi öldürmek istemedim" dedi.

İNDİRİM UYGULANMADI

Diğer sanıkların da yöneltilen suçlamaları kabul etmediği duruşma sonunda mahkeme heyeti, Tuncay Aksu'ya Erman Özcan'ı şehit ettiği suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi. Aksu, öldürdüğü 2 kişi için ise 2'şer kez ömür boyu, öldürmeye teşebbüs ettiği kişi için 12 yıl hapis cezasına da çarptırıldı. Cezalarda indirim uygulamayan mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan 10 sanığa ise 5'er ay ile 4'er yıl 2'şer ay arasında hapis cezaları verdi; 7 kişinin ise beraati kararlaştırıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
şehit cinayet Bursa
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