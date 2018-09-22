Polisi, suç delillerini almak istediği için bıçaklamış

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde polis memuru Şenol Gültekin'in (42) erkek arkadaşıyla kavga eden Ş.D. (25) tarafından bıçakla yaralanması olayıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Olaya müdahale eden Gültekin'in, erkek arkadaşının ateşlediği silahtan çıkan suç delili mermi kovanlarını almak isterken Ş.D. tarafından bıçaklandığı, ortaya çıktı. Polis memuru Gültekin ile kendisini korumak için vurduğu Ş.D.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

​Olay, gece yarısı sırasında Küçükada Mahallesi 2242 Sokak'ta meydana geldi. Ş.D., bir süredir sorun yaşadığı erkek arkadaşı A.M.'nin oturduğu adrese gitti, evinin önünde bağırıp küfretmeye başladı. Evinden çıkan A.M. de elindeki silahla havaya ateş ettikten sonra kaçtı. Kadifekale Polis Merkezi'nde görev yapan, yatalak annesinin bakımını yapabilmek için uzun süreli izne ayrılan polis memuru Şenol Gültekin, arkadaşlarıyla sokakta otururken, silah sesleri üzerine panik yaşayan kadın ve çocukların yardım istemesi üzerine olay yerine gitti. Polis memuru burada silahla ateş ettikten sonra kaçan A.M.'nin tabancasından çıkan kurşun kovanlarını toplayan Ş.D.'ye müdahale etti. Ş.D., elindeki boş kovanları almaya çalışan Şenol Gültekin'i 4 yerinden bıçakladı. Büyük acı yaşayan polis memuru da kendisini korumak için beylik tabancasıyla ateş etti. Ş.D. de karnına isabet eden kurşunla yaralandı.